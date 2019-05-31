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Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
31 мая 2019, 06:54 • 6 • В мире
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов с информацией о катастрофе, случившейся под Смоленском.
Российского посла вызвали в МИД Польши с требованием объясниться за появившиеся в Смоленске стенды, где изложена информация о крушении Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году.
Как сообщили в министерстве, от российского дипломата Сергея Андреева потребовали объяснить, почему данная установка не согласована с польской стороной.
При этом говорится, что согласовывать следовало не только место установки информационных стендов, но и их содержание.
Как пояснили в Варшаве, они ждут от российской стороны "разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске".
Как пишет РИА Новости, причиной недовольства поляков стало то, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.
При этом само содержание корректно соотносится с выводами МАК. Как говорится в отчете от 2011 года, причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Напомним, что в Польше не согласны с результатами проведенного расследования и ведут собственное.
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