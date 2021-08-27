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Польша потеряла право говорить о правах человека: Захарова поймала Варшаву за руку

27 августа 2021, 17:35  •  102 • Политика
Польша потеряла право говорить о правах человека после событий на границе с Белоруссией, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она поймала Варшаву за руку.
Захарова обратила внимание, что Польша позиционирует себя как главный страж, стоящий на защите прав человека. В августе прошлого года руководство страны просило Совбез ООН отреагировать на "нарушение прав человека" в Белоруссии. В августе этого года власти страны призвали ЕС дать оценку "нарушению прав человека" в России. А чуть ранее - в марте представитель польского сената передавал белорусскому народу слова солидарности и желал им успехов в "борьбе за права человека".
При этом сама Польша не спешит соблюдать эти самые права, считает Захарова. Представитель МИД России напомнила, как польские пограничники поступили с мигрантами, бегущими в страну. Они обнесли границу колючей проволокой, начали кидать всех "просочившихся" в лагеря для интернированных или выпихивать их обратно в Белоруссию. Кроме того, Польша предоставила вертолёт Литве, чтобы прибалты тоже могли патрулировать границу с Белоруссией.
Захарова уверена, что в нынешнем миграционном кризисе виновата не Белоруссия, которая перестала сдерживать поток нелегалов, рвущихся в Европу, а западные страны.
Польские войска были задействованы в Афганистане, Ираке и на сирийской границе со стороны Турции. Многие из этих беженцев - женщины с малолетними детьми,
- пишет она в Telegram.
Представитель МИД подчеркнула, что Польше надо либо следовать своим обязательствам и соблюдать права человека, либо перестать учить всех вокруг демократии.

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