Польша после выборов – антироссийский курс неизменен

Варшава готовится отмечать 100-летие «чуда на Висле» и не ослабляет натиск на Белоруссию

12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Голоса польских избирателей разделились практически пополам. Победил действующий президент Анджей Дуда (51,03% голосов), его соперник Рафал Тшасковский, мэр Варшавы и представитель либеральной «Гражданской платформы», набрал 48,97%.

Анджей Дуда с женой и дочерью на предвыборном митинге. Фото: independent.co.uk

Нынешняя президентская кампания в Польше необычна хотя бы тем, что дату выборов назначали дважды. Первый тур должен был пройти 10 мая, но карты спутал коронавирус, и голосование перенесли на лето.

Перед выборами было много шума и скандалов. Так, Анджей Дуда заявил, что ЛГБТ-меньшинства «хуже коммунистов», чем вызвал гнев польских либералов и ведущих западных СМИ. Позднее БДИПЧ ОБСЕ охарактеризовало кампанию Дуды как полную гомофобной и ксенофобной риторики. Впрочем, в последнее время в Польше из-за отношения к ЛГБТ-сообществу постоянно кипят страсти.

Заметное место в предвыборной кампании играла внешняя политика. На встречах с избирателями Дуда много рассуждал о том, какое счастье быть независимыми от России.

Рафал Тшасковский демонстрировал веру в победу. Фото: topky.sk

Оппонент Дуды о России говорил скупо. Заявления Рафала Тшасковского сводились к тому, что Москва, по его мнению, не является ответственным игроком на международной арене и режим санкций нужно продлевать. Зато лагерь «Права и справедливости» использовал «русскую карту» для дискредитации Тшасковского. Мэр Варшавы успел пообещать, что остановит строительство канала через Балтийскую косу (в Польше её называют Вислинской), а деньги направит на социальные программы. Тшасковского тут же обвинили в действиях на пользу России.

Самым яростным критиком Рафала Тшасковского выступил Томаш Сакевич, главный редактор изданий Gazeta Polska и Gazeta Polska Codziennie, лицо, приближенное к председателю партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому. Сакевич открыто называл столичного мэра лжецом, продуктом примитивного пиара, марионеткой Дональда Туска и выставлял Тшасковского «новой надеждой Кремля». А однажды Сакевич выразился ещё грубее: «Все больше и больше из красивых лаковых туфель Тшасковского выползают омерзительные советские портянки. Это и есть правда о Рафале Тшасковском».

Надо сказать, ярлык «надежды Кремля» выглядит на Тшасковском нелепо, ибо это насквозь прозападный деятель. В частности, общаясь с избирателями, он с гордостью заявлял: размещение американских войск в Польше – заслуга его партии, «Гражданской платформы».

Однако нападки на выдвиженца «Гражданской платформы» не очень-то и помогли Дуде. Результат был обеспечен поведением сторонников Шимона Головни и Кшиштофа Босака, выбывших после первого тура. Один являлся независимым кандидатом (13,87% голосов), второй представлял ультраправых (6,78%). 12 июля многие избиратели Головни остались дома, а электорат Босака отдал предпочтение Дуде. 21 июля в королевском замке в Варшаве Анджей Дуда будет официально объявлен победителем, а в августе пройдёт его инаугурация.

Таким образом партия Качиньского по-прежнему контролирует президентскую канцелярию, правительство и сейм (нижнюю палату парламента). У «Гражданской платформы» лишь сенат, но лазейки в законодательстве позволяют обходить вето, наложенное верхней палатой. В международной сфере монополия «Права и справедливости» означает продолжение ярко выраженной антироссийской политики.

В ближайшие недели нам предстоит столкнуться с масштабной кампанией, связанной со столетием битвы под Варшавой. Саму дату отметят 15 августа, но пропагандистская машина уже сейчас раскручена на полную мощность. По всей Польше собирают истории героев «чуда на Висле», в СМИ множатся материалы о войне, а Институт национальной памяти возит выставки по разным городам. С каждым днём этот информационный вал всё сильнее, а на август придётся апофеоз.

Одновременно с выборами в Польше стартовал очередной этап учений Defender Europe

Еще одна серьёзная проблема – американские войска в Польше. Сегодня их почти 5000 человек и Варшаве этого недостаточно. В июне, когда пришли новости о решении Трампа сократить контингент США в Германии, поляки начали упрашивать американского союзника перебросить выводимых из ФРГ солдат в Польшу. Незадолго до выборов Дуда побывал за океаном и провёл переговоры с Трампом. 11 июля в интервью The Washington Post американский президент подтвердил перевод части американского контингента из Германии в Польшу. Это произойдёт и в том случае, если выборы в США выиграет Байден. Польский министр обороны Мариуш Блащак заверил: при новом хозяине Белого дома все соглашения останутся в силе.

Польша продолжит сооружение канала на Балтийской косе. Строительство патронирует лично Ярослав Качиньский, который мечтает, что канал даст вторую жизнь порту в Эльблонге и откроет проход многотоннажным военным кораблям, в том числе американским. Между тем в конце июня польские военные эксперты опубликовали заключение, из которого следует: каналом не смогут пользоваться не только крупные суда ВМС США, но и корабли скромного польского флота. Такого рода сигналы в Варшаве игнорируются; строительство в непосредственной близости от границы с Калининградской областью РФ не прекращается ни на день.

Похожая история наблюдается в сфере энергетики. Анджей Дуда неоднократно декларировал освобождение от «диктата Газпрома» и достижение энергетической «независимости от России», которую должны обеспечить газопровод Baltic Pipe (планируется к запуску осенью 2022 года), СПГ-терминал в Свиноуйсьце и ещё один в Гданьске. Между тем Министерство энергетики США сообщает: в июне и июле были отменены свыше 70 экспортных поставок СПГ, а также более 40 запланированных на август. На этом фоне Дуда заявляет, что Польша заполнит свои СПГ-терминалы поставками из США и станет «свободна от России».

По внешней политике от Польши надо также ждать нового натиска на Белоруссию. В начале года было видно, как Варшава пытается заигрывать с Лукашенко. Сейчас этого нет, у Польши появился фаворит – Виктор Бабарико. Польские СМИ раздувают масштаб протестов оппозиции в РБ и сулят Лукашенко судьбу Каддафи или в лучшем случае Януковича. С особым вниманием нужно отнестись к интервью директора канала «Белсат» Агнешки Ромашевской-Гузы для Rzeczpospolita. Она сравнила Бабарико с Валенсой, свергнувшим социализм в ПНР. А тем, кто рассчитывает договориться с Лукашенко, Агнешка дала короткий ответ: «В этом случае надежда – мать дураков». Директор «Белсата» подчёркивает, что Польше необходимо иметь открытые каналы связи со всем белорусским обществом, а не только с оппозицией. То есть искать контакты во власти. А «Белсат» тем временем предрекает неизбежность белорусского майдана.

Во время второго срока Анджея Дуды Польша останется для России беспокойным соседом и будет укрепляться в статусе американского форпоста в Восточной Европе.