Польша пошла на шантаж Белоруссии из-за мигрантов

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Коллапс с беженцами становится все серьезнее

Ситуация с мигрантами, которые продолжают находиться на белорусско-польской границе, ухудшается день ото дня. Люди нуждаются в помощи, однако польские власти наотрез отказываются пускать их на территорию Евросоюза. При этом Варшава во всем винит Минск и уже даже выдвинула Белоруссии ультиматум.



В польской администрации убеждены, что именно белорусские власти должны разобраться с этой проблемой и стабилизировать ситуацию на общих рубежах. Варшава полностью возложила всю ответственность за несчастных беженцев на плечи Минска. Стоит отметить, что такое поведение явно идет в разрез с увещеваниями европейских государств, которые долгое время заявляли, что с радостью примут в свои объятия беженцев со всего мира.

Как бы там ни было, Польша поставила Белоруссии жесткие условия. Минск должен в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию на общих рубежах, иначе польские власти закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнеце. Он расположен как раз рядом со стоянкой мигрантов.

Тем временем, в остальных европейских странах также явно отошли от принятых ранее ценностей. В немецком МВД уже заявили, что не собираются принимать на своей территории мигрантов из Белоруссии. Ранее в прессе писали, что в Германии якобы не против разместить на своих землях часть несчастных людей. Теперь немецкие силовики опровергли эту информацию.

К слову, недавно польские власти отказались признавать договоренности Белоруссии и Германии по мигрантам. Местный президент Анджей Дуда возмутился из-за разговора пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель с белорусским лидером Александром Лукашенко.