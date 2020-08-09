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Польша пообещала Украине «вернуть» Крым и Донбасс
09 августа 2020, 15:40 • 35 • Украина
Отнюдь не о внутренней политике была речь переизбранного польского президента во время инаугурации. Анджей Дуда назвал главной целью Польши — полное восстановление целостности и суверенитета украинского государства.
Для этого Польша собирается взять в 2022 году председательство в ОБСЕ и тогда уже начать активно отстаивать интересы Незалежной. Дуда сказал, что приложит все усилия для этого.
Откуда такая любовь Украине? Дело в том, что Польша, Украина и Литва создали «Люблинский треугольник» для противостояния России. В рамках этой программы Дуда и намеревается вернуть Украине Крым и Донбасс.
Европа и Запад с «завидным» упорством продолжают ломать комедию вокруг непризнания присоединения Крыма к России, тогда как президент РФ Владимир Путин твердо сказал, что Крым — наш, и этот вопрос закрыт раз и навсегда.
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