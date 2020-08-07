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Польша поможет Украине вернуть Донбасс и Крым

07 августа 2020, 15:05  •  212 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Варшава определилась с внешнеполитическими целями на ближайшие пять лет
Восстановление суверенитета Киева над утраченными с 2014 года украинскими территориями назвал своей целью избранный президент Польши Анджей Дуда. Правда, отметил, что придется подождать.
На церемонии инаугурации, состоявшейся в Варшаве 6 августа, Дуда заявил, что намерен помочь соседям вернуть контроль над всей территорией. По его словам, от этого зависит безопасность и самой Польши, и всего европейского континента в целом.
Заняться вопросом "восстановления полного суверенитета и территориальной целостности" Украины Дуда планирует в 2022 г., когда к Польше перейдет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает "Главред".
Дуда стал президентом Польши второй раз, победив с минимальным перевесом – в проходившем в июле 2020 г. втором туре выборов он набрал 51% голосов. На состоявшейся 6 августа церемонии приведения к присяге избранного на пятилетний срок президента половина кресел в парламенте пустовала – так местные депутаты продемонстрировали свое отношение к политике президента. Ранее Варшава дала согласие на размещение в стране дополнительного американского военного контингента, выведенного из Германии.
В мае 2020 г. Дуда подписал Стратегию нацбезопасности, в которой главными угрозами Польше названы Россия и коронавирус.

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