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Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию

19 мая 2020, 00:55  •  64 • Политика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией. Однако эксперты считают, что это может пойти только на пользу "Северному потоку-2". "Со стороны Германии наблюдается очень активное нежелание зависеть от соседей-транзитёров, что будет доводом в пользу строительства проекта "Северный поток-2", - поясняет аналитик по товарным рынкам Оксана Лукичева.
В воскресенье, 17 мая, истёк договор на транзит российского газа через Польшу. Страна не стала продлять его, и перешла к аукционной системе. Предполагается, что это будет более выгодно для Польши, однако эксперты указали на ряд подводных камней.
По новым правилам, "Газпрому" придётся каждый день участвовать в аукционе на аренду мощностей газопроводного маршрута через Польшу, что несомненно выгоднее для Варшавы, чем долгосрочные контракты. Но с другой стороны, это позволяет "Газпрому" бронировать ровно столько мощности газопровода, сколько необходимо в данный конкретный момент.
Также есть и менее очевидное последствие внедрения такой системы, которое напрямую связано с проектом "Северный поток-2". По мнению аналитика по товарным рынкам Оксаны Лукичевой, действия Польши могут лишь усилить стремление Германии к скорейшему вводу в строй нового российского газопровода.
"Со стороны Германии наблюдается очень активное нежелание зависеть от соседей-транзитёров, что будет доводом в пользу строительства проекта "Северный поток-2", - цитирует её слова "Прайм".
Таким образом, Польша против своей воли может помочь "Северному потоку-2". Напомним, что страна выступает резко против завершения этого проекта.

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