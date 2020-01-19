Польша покусилась на предметы искусства в России: Варшава заявила права на целый ряд картин

В МИД Польши потребовали от России отдать ряд предметов искусства, на которые Варшава заявляет свои права. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице польского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В частности, польские дипломаты заявляют права на следующие картины: "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего. В сообщении говорится, что предметы искусства были реквизированы подразделениями НКВД и по сей день находятся в России.

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - написал МИД Польши в Twitter.

Фото: скриншот Twitter/@PolandMFA

Примечательно, что сообщение появилось на следующий день после 75-летнего юбилея освобождения Варшавы от нацистов советскими войсками. В столице Польши эту дату праздновать отказались. В городе прошло лишь несколько скромных частных мероприятий.