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Польша покусилась на предметы искусства в России: Варшава заявила права на целый ряд картин

19 января 2020, 04:24  •  83 • Политика
Польша заявила права на предметы искусства, находящиеся в России. Варшава требует от Москвы картины: "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.
В МИД Польши потребовали от России отдать ряд предметов искусства, на которые Варшава заявляет свои права. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице польского внешнеполитического ведомства в Twitter.
В частности, польские дипломаты заявляют права на следующие картины: "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего. В сообщении говорится, что предметы искусства были реквизированы подразделениями НКВД и по сей день находятся в России.
"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", - написал МИД Польши в Twitter.
Фото: скриншот Twitter/@PolandMFA
Примечательно, что сообщение появилось на следующий день после 75-летнего юбилея освобождения Варшавы от нацистов советскими войсками. В столице Польши эту дату праздновать отказались. В городе прошло лишь несколько скромных частных мероприятий.

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