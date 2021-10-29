Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул т...
Главная / Политика

Польша планирует взыскать с "оккупантов" почти $1 триллион

29 октября 2021, 17:55  •  113 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Местные фракционеры сформировали департамент для высчитывания "исторических потерь"
Политические круги Польши вознамерились реанимировать тему о компенсационных выплатах – партия "Право и справедливость" заявила, что сформирует Институт военных потерь, который займется составлением оценки ущерба от Второй мировой войны, чтобы помочь стране с получением репараций. 
По информации местных СМИ, институт сосредоточится, главным образом, на экономическом и правовом анализе, а также целом ряде законодательных инициатив по военным потерям и "репарациям".
Как отмечает источник, сформированная парламентская группа по указанной тематике работает в Сейме уже четыре года. В ней председательствует Аркадиуш Муларчик, готовящий отчет об исторических потерях Польши. В стране также действует подотчетный Минкульту "Департамент культурного наследия за рубежом и военных потерь". Для соискателей уже объявлен конкурс на грант – желающие должны разработать тематику "возврата", для работы над которой необходимо подать официальную заявку.
Речь идет об астрономической сумме в 850 миллиардов долларов – выплатить ее, по мнению авторов инициативы, обязаны Германия с Российской Федерацией. Цифра уже была озвучена в Сейме. Однако за прошедшие шесть лет с момента создания этой идеи дело не сдвинулось с мертвой точки – Варшава даже не стала утруждать себя дипломатическими нотами в адрес виновников, к которым относит и Россию. 
Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что не собираются закрывать тему о репарациях со стороны ФРГ за ущерб в годы Второй мировой войны – во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что не согласны с утверждением Берлина, напомнившего, что Варшава официально отказалась от компенсаций в 1953 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





113
Источник
Похожие новости
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
29 октября 2021, 12:05
"Байрактары", говорите? Ну-ну": Политтехнолог обозначил слабое место беспилотника
29 октября 2021, 10:20
Обвинения граничат с бредом: посол России поставил на место западных критиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Бара...
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать&quo...
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 21:35
Путин велел "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу, но с одним условием
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
23 октября 2021, 20:45
Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
24 октября 2021, 00:50
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.