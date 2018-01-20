Польша планирует создание новой механизированной дивизии у границ Беларуси. Четвертой по счету • 186 • Аналитика



Милитаризация восточной части Польши выходит на новый уровень – Варшава планирует создание новой механизированной дивизии – четвертого по счету соединения такого рода в польской армии. При этом, с легкой руки уже бывшего министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, все эти мероприятия называются «усилением восточного фланга страны от угрозы из вне».



Вполне возможно, что часть сил и средств, выделенных на увеличение численности Войска Польского до двухсот тысяч человек, может быть направлена и на новую дивизию.





Польские военные эксперты, обосновывая необходимость создания новой дивизии, приводят в качестве доказательства тот факт, что под Варшавой находится лишь одна 1-я танковая бригада 16-й механизированной дивизии, сил которой недостаточно для отражения «российской агрессии». Кроме того, они указывают на очень невыгодную дислокацию частей и соединений, когда бригады и полки двух дивизий из трех (11-й и 12-й) расположены на западе страны, а оставшаяся 16-я размещена вдоль границы с Калининградской областью. Неудивительно, что поляки решились-таки сформировать новую дивизию и тем самым как минимум втрое увеличить количество общевойсковых и танковых бригад, предполагаемых к размещению вдоль границ с Беларусью.



Вот только с номером и наименованием нового соединения, возможно, возникнут некоторые проблемы. Логичнее всего для поляков было бы возродить 1-ю механизированную дивизию, благо практически вся инфраструктура ее подразделений и воинских частей сохранилась. Правда, есть одно но – сформирована она была в октябре 1943 года не без помощи Советского Союза, с «кровавым» наследием которого в последние годы Варшава активно борется.



Первой ласточкой, по сути, положившей старт возрождению 1-й механизированной дивизии, стало прибытие танков «Леопард» в состав 1-й танковой бригады в Весоле, единственного сохранившегося носителя традиций соединения имени Тадеуша Костюшко. Возможное убытие ее из состава 16-й дивизии не должно подорвать боеготовность данного соединения, в котором останутся еще три бригады.



Следующим в очереди становится создание 1-го артиллерийского полка в Цехануве, на вооружение которого могут поступить новейшие образцы вооружения, в том числе дивизион самоходных гаубиц «Краб» и перспективные реактивные системы залпового огня «Хомар». Тем более что расположенные там и находящиеся на балансе Министерства обороны Польши склады уже сегодня способны разместить более 200 единиц боевой техники, чего для артиллерийского полка более чем достаточно. И с размещением личного состава вновь воссозданной воинской части также проблем не будет, так как казарменный фонд в Цехануве был значительно обновлен для пока несостоявшегося приема американских воинских контингентов.



Штаб новой дивизии вместе с воинскими частями и подразделениями обеспечения может быть развернут в Легеново (севернее Варшавы). А вот формирование полка ПВО видится за счет высвобождающейся техники и личного состава 3-й зенитно-ракетной бригады (Сохачев), которая в ближайшее время перевооружается на ЗРК «Пэтриот». К тому же, не исключен вариант оснащения одного из дивизионов вновь формируемой воинской части новейшими ЗРК «Попрад».



Для того чтобы вновь создаваемая дивизия соответствовала стандартам, принятым в Войске Польском, Генеральный штаб планирует к развертыванию еще двух механизированных бригад. Причем одна из них, предположительно 3-я мбр, может быть развернута в Люблине. Но это будет уже полноценное общевойсковое соединение, а не та «отрыжка» политических соглашений, которую называют «ЛитПолУкрбриг», польский батальон которой располагается там же. Причем польские военачальники планируют передать один батальон «Леопардов» из состава 10-й бронетанковой бригады 11-й дивизии, после того, как они пройдут модернизацию до уровня 2А4PL, в состав 3-й механизированной бригады. По поводу еще одной бригады можно лишь сказать, что предположительным местом ее развертывания может стать город Седльце, так как там все еще сохранилась необходимая для размещения такого крупного воинского формирования инфраструктура. Сдаться на милость богатого



В свете складывающейся обстановки встает закономерный вопрос – а не многовато ли сил для обороны восточного фланга Польши? Вспоминаем классическое соотношение 1:3 (это когда одно воинское подразделение может отразить наступление трех аналогичных подразделений противника), и сразу все становится на свои места. Лукавят поляки, никак не для обороны собирается такая масса войск у границ Беларуси. А вот для проведения наступательных действий вдоль трассы Брест – Минск сил уже станет достаточно.



Кстати, не следует забывать и о бравых американских вояках, развернутая бригада которых находится на территории Польши в городах Жагань, Свентошув, Болеславец и Сквежина, составляя, по сути, второй ударный эшелон.



Милитаризация восточной части Польши выходит на новый уровень – Варшава планирует создание новой механизированной дивизии – четвертого по счету соединения такого рода в польской армии. При этом, с легкой руки уже бывшего министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, все эти мероприятия называются «усилением восточного фланга страны от угрозы из вне».Вполне возможно, что часть сил и средств, выделенных на увеличение численности Войска Польского до двухсот тысяч человек, может быть направлена и на новую дивизию.Польские военные эксперты, обосновывая необходимость создания новой дивизии, приводят в качестве доказательства тот факт, что под Варшавой находится лишь одна 1-я танковая бригада 16-й механизированной дивизии, сил которой недостаточно для отражения «российской агрессии». Кроме того, они указывают на очень невыгодную дислокацию частей и соединений, когда бригады и полки двух дивизий из трех (11-й и 12-й) расположены на западе страны, а оставшаяся 16-я размещена вдоль границы с Калининградской областью. Неудивительно, что поляки решились-таки сформировать новую дивизию и тем самым как минимум втрое увеличить количество общевойсковых и танковых бригад, предполагаемых к размещению вдоль границ с Беларусью.Вот только с номером и наименованием нового соединения, возможно, возникнут некоторые проблемы. Логичнее всего для поляков было бы возродить 1-ю механизированную дивизию, благо практически вся инфраструктура ее подразделений и воинских частей сохранилась. Правда, есть одно но – сформирована она была в октябре 1943 года не без помощи Советского Союза, с «кровавым» наследием которого в последние годы Варшава активно борется.Первой ласточкой, по сути, положившей старт возрождению 1-й механизированной дивизии, стало прибытие танков «Леопард» в состав 1-й танковой бригады в Весоле, единственного сохранившегося носителя традиций соединения имени Тадеуша Костюшко. Возможное убытие ее из состава 16-й дивизии не должно подорвать боеготовность данного соединения, в котором останутся еще три бригады.Следующим в очереди становится создание 1-го артиллерийского полка в Цехануве, на вооружение которого могут поступить новейшие образцы вооружения, в том числе дивизион самоходных гаубиц «Краб» и перспективные реактивные системы залпового огня «Хомар». Тем более что расположенные там и находящиеся на балансе Министерства обороны Польши склады уже сегодня способны разместить более 200 единиц боевой техники, чего для артиллерийского полка более чем достаточно. И с размещением личного состава вновь воссозданной воинской части также проблем не будет, так как казарменный фонд в Цехануве был значительно обновлен для пока несостоявшегося приема американских воинских контингентов.Штаб новой дивизии вместе с воинскими частями и подразделениями обеспечения может быть развернут в Легеново (севернее Варшавы). А вот формирование полка ПВО видится за счет высвобождающейся техники и личного состава 3-й зенитно-ракетной бригады (Сохачев), которая в ближайшее время перевооружается на ЗРК «Пэтриот». К тому же, не исключен вариант оснащения одного из дивизионов вновь формируемой воинской части новейшими ЗРК «Попрад».Для того чтобы вновь создаваемая дивизия соответствовала стандартам, принятым в Войске Польском, Генеральный штаб планирует к развертыванию еще двух механизированных бригад. Причем одна из них, предположительно 3-я мбр, может быть развернута в Люблине. Но это будет уже полноценное общевойсковое соединение, а не та «отрыжка» политических соглашений, которую называют «ЛитПолУкрбриг», польский батальон которой располагается там же. Причем польские военачальники планируют передать один батальон «Леопардов» из состава 10-й бронетанковой бригады 11-й дивизии, после того, как они пройдут модернизацию до уровня 2А4PL, в состав 3-й механизированной бригады. По поводу еще одной бригады можно лишь сказать, что предположительным местом ее развертывания может стать город Седльце, так как там все еще сохранилась необходимая для размещения такого крупного воинского формирования инфраструктура.В свете складывающейся обстановки встает закономерный вопрос – а не многовато ли сил для обороны восточного фланга Польши? Вспоминаем классическое соотношение 1:3 (это когда одно воинское подразделение может отразить наступление трех аналогичных подразделений противника), и сразу все становится на свои места. Лукавят поляки, никак не для обороны собирается такая масса войск у границ Беларуси. А вот для проведения наступательных действий вдоль трассы Брест – Минск сил уже станет достаточно.Кстати, не следует забывать и о бравых американских вояках, развернутая бригада которых находится на территории Польши в городах Жагань, Свентошув, Болеславец и Сквежина, составляя, по сути, второй ударный эшелон. Автор: Автор: Павел Ковалев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 186 Источник Похожие новости Когда Россия реально перестанет бросать своих? "Мозг Госдепа" спасает русских олигархов: они последняя надежда США Сдаться на милость богатого

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