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Польша передаст США украинского хакера, подозреваемого в краже сотен миллионов долларов
25 февраля 2018, 00:39 • 54 • В мире
Поймать хакера удалось благодаря сотрудничеству польского бюро с ФБР. Теперь украинец ожидает решения об экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.
44-летний гражданин Украины был задержан сотрудниками Центрального следственного бюро Польши по подозрению в распространении вредоносных программ. Принято решение об эктсрадиции киберпреступника в США.
Радиостанция RMF24 уточняет, что задержанный был в розыске по линии Интерпола. Ранее на него выдали международный ордер об аресте.
Польские спецслужбы обратили внимание на украинца после того, как стало известно, что он может находиться на юге страны. В результате задержание фигуранта провели в городе Бельско-Бяла.
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