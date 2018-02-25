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Польша передаст США украинского хакера, подозреваемого в краже сотен миллионов долларов

25 февраля 2018, 00:39  •  54 • В мире
Поймать хакера удалось благодаря сотрудничеству польского бюро с ФБР. Теперь украинец ожидает решения об экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.
44-летний гражданин Украины был задержан сотрудниками Центрального следственного бюро Польши по подозрению в распространении вредоносных программ. Принято решение об эктсрадиции киберпреступника в США.
Радиостанция RMF24 уточняет, что задержанный был в розыске по линии Интерпола. Ранее на него выдали международный ордер об аресте.
Польские спецслужбы обратили внимание на украинца после того, как стало известно, что он может находиться на юге страны. В результате задержание фигуранта провели в городе Бельско-Бяла.
Мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерских атак. Вредоносные программы мониторили, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный из-за такой преступной деятельности, оценивается в несколько сотен миллионов долларов, - говорится в официальном пресс-релизе Центрального следсвенного бюро Польши.

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