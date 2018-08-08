Польша озабочена новой стратегией национальной безопасности • 45 • Аналитика





Дариуш Козеравский Дариуш Козеравский



Вот его некоторые ответы на вопросы журналистов издания.





— Какая картина мира складывается у вас после саммитов G7 и НАТО, ранее встречи Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре и президента США с лидером России в Хельсинки?



— Обратите внимание на то, что все эти встречи состоялись лишь в течение месяца. Я бы это охарактеризовал как своего рода наглядный пример политики Дональда Трампа в отношении западных партнеров. Независимо от того, где и с кем встречаться, президент США действовал на ослабление ЕС и трансатлантических отношений.



— Даже так?



— После саммита НАТО в Брюсселе признал ЕС, Россию и Китай врагами США. Позже он добавил, что речь идет о торговых врагах, но он поставил ЕС в одном ряду с Путиным и коммунистическим Китаем. Он использовал резкие слова. Говоря «враг», он, наверное, имел в виду «конкурент», но в мир, к сожалению, ушли такие, а не другие слова. Саммит в Хельсинки был встречей двух партнеров, которые хотят демонтировать Европейский Союз. Слова, которые там прозвучали, были вредны для ЕС и Западного мира.



Все началось со спора Трампа с лидерами стран Запада во время саммита стран G7. Потом он подал руку Ким Чен Ыну – лидеру Северной Кореи, человеку, который должен быть судим трибуналом в Гааге. Саммит НАТО в Брюсселе показал истинное лицо Трампа. Несмотря на то, что его риторика в отношении партнеров должна была иметь дисциплинирующий характер, в действительности президент США отчитал европейских лидеров. Как отреагировали союзники? Они использовали осторожный язык дипломатии и подтвердили единство НАТО. Между строк можно было, однако, прочитать, что трансатлантические отношения не укрепились.



— Дело осложняет еще последнее высказывание Дональда Трампа о Черногории. Американский журналист спросил, почему в случае конфликта его сын должен воевать за эту балканскую страну. Президент США ответил, что он задавался тем же самым вопросом.



— Дональд Трамп, лидер крупнейшей державы в НАТО, должен был на вопрос журналиста, ответить однозначно. Между тем, такой реакции не было. По мнению значительной части комментаторов, неопределенный ответ, который он дал, и его отношение могут подвергнуть сомнению смысл существования НАТО, коллективную оборону и 5 статью Североатлантического договора. Такого поведения также мог ожидать Путин. Для него это мог быть четкий сигнал, что на окраинах НАТО остается большая зона неопределенности относительно того, как отреагирует Альянс в случае кризиса. Нужно помнить, что Путин может провоцировать ситуации, так же как он тестировал реакцию западного мира и НАТО в 2008 в Грузии и в 2014 на Украине.



— Какой вам представляется позиция Трампа на руку России? Или республиканский президент стал пророссийским? Ведь политики этой партии всегда славились антироссийской позицией.



— Это определенный процесс реализации политики президентом Соединенных Штатов. Хочу отметить, однако, что исключительно его. Обратите внимание на то, что тамошняя политика неоднородна. Иначе ведет себя прокуратура, иначе службы. В Конгрессе тоже существуют очень серьезные трения. Даже республиканцы в значительной части не до конца согласны с политикой президента. А его советники и сотрудники концентрируются на урегулировании ситуации или разъяснении его слов и поведения. Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика?



— Президент Трамп подливает масла в огонь, а его окружение тушит пожары?



— Они все это делают, вместе с генералом Джеймсом Мэттисом, шефом Пентагона. Президент имеет свои цели и к их достижению подходит инстинктивно. Не вижу здесь профессионализма в области политики. Это инстинкт кого-то, кто воспринимает мир в трансакционном измерении. Это подтверждают наблюдения в ходе последнего саммита НАТО в Брюсселе.



Однако если главный игрок в НАТО, Соединенные Штаты, считает взаимные союзные обязательства в качестве элемента бизнес-операции, то мы имеем дело с очень опасной ситуацией. Для остальных государств организации Трамп отправляет следующее сообщение; «я вам могу поставить безопасность как вид услуги, но главным считается финансовый аспект».



В этой философии нет места ценностям, которые легли в основу создания альянса и позволили ему победить в холодной войне с Советским Союзом.



— С одной стороны, мы имеем непредсказуемого Трампа, с другой — НАТО, которая не делает выводов и не поспевает за вызовами в сфере безопасности. К чему это приводит?



— Главной проблемой НАТО является вопрос интеграции и создания собственных возможностей. Без США Альянс многими из них не обладает. Мы имеем проблему в самостоятельном проведении операций. Хорошим примером была операция в Ливии после «Арабской Весны» в 2011 году. Несколько основных стран НАТО — во главе с Великобританией и Турцией — начали там боевые действия. Кончилось, однако, просьбой к США об оперативной поддержке в области логистики, так как эти государства были не в состоянии ее себе самостоятельно обеспечить.



— Альянс должен увеличить свой потенциал на территории стран Европы, потому что слишком сильно зависит от США. Расходование 2 процентов ВВП на оборону, государствами НАТО, как хочет Трамп, решит вопрос?



— Трамп прав, говоря, что США платят слишком много, а европейские союзники слишком мало. К сожалению, формула, которую он применил, чтобы все это изменить, является абсолютно неприемлемой. Он поставил своего рода ультиматум — до 2019 года государства Альянса должны увеличить свои расходы на оборону до 2 процентов ВВП. Во-первых, на мой взгляд, это нереально. Не все государства имеют сегодня такие возможности. Демократия умерла в прямом эфире



Во-вторых, ставя такие требования, Трамп признает безопасность за продукт, которым можно торговать. В-третьих – он с давних пор рассматривает альянс в качестве не реформированного реликта прошлого, который устарел.



— Российское Минобороны написало в Twitter: «Мы готовы реализовать военные соглашения, заключенные с США в Хельсинки». Проблема заключается в том, что никто не знает, о каких соглашениях идет речь.



— После этого типа саммитов всегда выдается лаконичное сообщение. Таким образом, завершился саммит Трамп-Ким в Сингапуре, саммит НАТО в Брюсселе, саммит стран G7, но не встреча Трамп-Путин. В отношении первых трех встреч мы знаем, что удалось, а что нет. В случае Хельсинки мы не знаем, какие были приняты решения. В связи с этим твит Минобороны России я бы воспринимал как элемент информационной игры, целью которой является вызов тревоги и неуверенности у противоположной стороны.



— Русские блефуют?



— Нужно, конечно, внимательно мониторить действия российской стороны, но на месте лиц, принимающих решения, я не начинал бы никакой излишней активности. Информация россиян является неподтвержденной. Даже если она не является блефом, нужно подождать развития событий. В настоящее время мы не в состоянии даже предположить, о каких военных договоренностях идет речь.







— Так Путин переиграл Трампа? После саммита в Хельсинки американский лидер вынужден был много объясняться. Между тем, Путин, очевидно, торжествовал.



— На самом деле Кремль в значительной степени реализовал свои планы и цели. Сергей Лавров, глава МИД России, отвечая на вопрос о том, как он оценивает саммит в Хельсинки, ответил: «Гораздо лучше, чем хорошо». И помните, что это очень искушенный дипломат. Чаще всего он сдержан, а здесь не смог скрыть эйфории и чрезмерной для него радости. Мы не знаем, какую сделку во время встречи с Путиным хотел заключить Трамп. Часть комментаторов утверждает, что, может быть, имел место шантаж со стороны россиян, что они обнародуют некие материалы, компрометирующие Трампа. Этого, однако, мы не знаем. Президент США вел себя, однако, довольно неестественно: как ученик по отношению к своему учителю. Был подавлен… Турция должна сделать выбор: НАТО или БРИКС



По мнению Козеравского, в сложившейся геополитической ситуации Польша должна пересмотреть свою стратегию национальной безопасности, которая была принята в 2014 году и на данный момент устарела, так как за прошедшее время архитектура безопасности в мире и в Восточной Европе кардинально изменилась.



Эксперт полагает, что Варшава не должна оказывать поддержку разрушительным действиям Трампа по отношению к НАТО и ЕС. При этом Польша должна поддерживать наилучшие отношения с США, но не за счет отношений с ЕС, потому что Евросоюз наряду с НАТО является вторым «страховым полисом» для страны. Польское руководство, по словам Козеравского, должна стремиться к улучшению отношений с такими странами, как Франция и Германия, принять дорожную карту по вступлению в зону евро и принимать более активное участие в оборонных инициативах Евросоюза.



Кроме того, с точки зрения эксперта, Польша должна стремиться к нормализации взаимных отношений с Российской Федерацией. И, так как Варшава не в состоянии повлиять на Кремль непосредственно, необходимо пытаться воздействовать на Москву косвенно, через свое членство в международных организациях, таких как НАТО, ЕС или ООН.







Стоит добавить, что саммит в Хельсинки также обсуждался на конференции бывших польских послов, которые по ее итогам написали обращение «О безопасности Республики Польша. Угрозы и вызовы». Украинские корни античной космической цивилизации



Как сообщает издание Onet.pl, бывшие дипломаты выразили свое беспокойство по поводу безопасности Польши в контексте международной ситуации:



После саммита НАТО и встречи президентов США и России в Хельсинки растет беспокойство о предсказуемости международного порядка, а также о будущем польской безопасности. Внутренняя политика и внешняя нынешних властей страны не отвечает на вызовы, с которыми сталкивается Польша.



В документе говорится, что президент США Дональд Трамп «пытается навязать миру новые правила», а Россия «стремится разрушить НАТО и ЕС»:



Беспокоят сигналы об условном и избирательном трактовании гарантий безопасности для союзников, о возможности вывода войск из Европы, определение НАТО как «устаревшей» организации, а ЕС как «врага».



Как полагают бывшие послы, в условиях «резких изменений мирового порядка, особенно опасных для страны» Польша «должна укреплять свою позицию и в ЕС и в НАТО, и стремиться к сохранению их целостности».



Темы саммита в Хельсинки также коснулся известный польский общественный деятель и эксперт по вопросам безопасности и геополитики Анджей Запаловский. Запаловский известен в стране тем, что жестко критикует проамериканскую политику польских властей и выступает за проведение субъектной внешней политики. Он также пользуется популярностью в патриотических и националистических кругах Польши.





Анджей Запаловский Анджей Запаловский



В беседе с порталом Kresy.pl эксперт отметил, что достижение договоренностей между Москвой и Вашингтоном было предсказуемым:



Прежде всего, давно было известно, что дойдет до такого соглашения между США и Россией, Мы не знали только определенных условий политической кухни, чтобы определиться по времени, когда до этого дойдет. Во-вторых, Соединенные Штаты в большинстве важных точек мира начали военную, экономическую и политическую конфронтацию, в том числе с Европейским Союзом. Нельзя быть мировой сверхдержавой, которая постоянно со всеми воюет. Трамп должен был осознать, что если в течение нескольких лет, так выражусь, он не поставил Россию на колени, то уже нет времени пытаться делать это дальше и нужно договориться. Эта вещь была известна.



Судьбу Израиля решает Путин



Запаловский обратил внимание, что в данной ситуации Польша является всего лишь элементом геополитической игры США:



Трамп показал одно, что Польша является элементом игры США. И это не основным, только важным. В связи с этим, иногда интересами важных союзников следует пожертвовать для стратегических целей США. Отсюда я с самого начала говорил, что эта игра с базами и т. д. — это полное недоразумение, и наивность многих польских политиков и консультантов однозначно была продемонстрирована. Польские политики больше мыслят мечтами, представлениями, чем реальностью.



По мнению эксперта, Польша должна развивать собственные вооруженные силы, а не полагаться на США:



Как я говорил ранее: если США хотят нам помочь с базами, то пусть дают нам в аренду вооружение, а мы очередную танковую дивизию создадим себе сами, а не будем рассчитывать на политическую конъюнктуру, которая всегда является временной, потому что идет определенная игра.



Он также подчеркнул, что, если не будет достигнуто соглашение между Россией и США относительно Украины, то эта территория будет полностью дестабилизирована перед президентскими выборами или в ходе избирательной кампании перед предстоящими там выборами в парламент:



Конечно, и Россия и США и дальше будут здесь соперничать, но это соглашение, которое произошло, как бы ограничивает поле, что не будет очень кровавого разрешения этого соперничества. Америка требует от России публичного самоунижения и покорности



Как полагает Запаловский, в Хельсинки обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке:



Россия через свое закрепление в Сирии является здесь фундаментом для всего. США и Израиль играют также на то, чтобы Иран как можно позже получил ядерное оружие. Отсюда, в частности, переговоры Трампа с Северной Кореей, чтобы это оружие не попало оттуда в Иран. Имеются также, вероятно, переговоры, чтобы Москва не помогала в этом вопросе властям в Тегеране, потому что если Иран получит ядерное оружие, это изменит всю систему безопасности на Ближнем Востоке. Глядя на глобальные цели для США и Израиля, вопрос того, будет ли в Польше размещаться какое-то американское подразделение или нет, является для американцев чем-то малосущественным. Это очень четко видно. Тем более, что Соединенные Штаты показывают всему ЕС, что перестают быть наивным политическим игроком, сидя на спине которого немцы делают свои экономические интересы во всем мире.



По мнению эксперта, на саммите поднимался вопрос энерго- и газоснабжения Европы.



Кроме энергии из возобновляемых источников, Германия всю свою энергетическую стратегию ориентируют на поставках газа из России. Так уже 10 лет назад было известно, что Германия выбрала такое направление, и такие нынешние, фундаментальные элементы безопасности, как энергетика, не должны вызывать удивления. Если в Польше есть какие-то политики, которые этим удивлены, это означает, что они не читают основных документов безопасности Германии, которые в Германии опубликованы. То же самое было известно, и для США. В связи с этим нет другого варианта, чем то, что Германия, Австрия и Италия будут получать газ из России. Поэтому политика нынешнего австрийского или итальянского правительства является тут однозначно пророссийской, и если правительство в Варшаве этим удивлено, это означает, что они абсолютно непрофессиональные политики, которые не несут никакой ответственности за то, что они делают, не принимают во внимание стратегические интересы этих государств.



Империи зла: ничего личного, только бизнес



В отношении Германии эксперт считает, что та фактически «наживается» на США, через свой экспорт в эту страну, при этом не внося своего вклада в систему безопасности:



В такой системе США фактически содержат военную безопасность Германии. Глядя объективно, я не удивляюсь, что Трамп так и действует, потому что любой бы возмутился в ситуации, когда США заботясь о своих интересах, финансируют безопасность Европы, а та не хочет платить за свою безопасность и еще делает бизнес с соперниками США. Я удивляюсь, наивности польских политиков, которые в восточной политике выполняют действия, ожидаемые многими мировыми державами, которые совершенно не лежат в интересах польского государства. Тут снова видна посредственность польского политического класса.



Запаловский критически отнесся к возможным поставкам американского газа на европейский рынок:



Нужно помнить, что российский газ всегда будет дешевле американского. Это не вызывает ни малейших сомнений. Американцы могут поставлять в Польшу газ, потому что поляки сами «отказываются» от определенной игры за дешевый газ. С другой стороны, никто в Германии или в Италии не пойдет по стратегическим соображениям на то, чтобы заменить газ, транспортируемый по суше, прежде всего безопасными с точки зрения доставки газопроводами, газом, транспортируемым по морю. Не удивительно, что американский газ, даже если бы американцы пытались продавать его по демпинговым ценам, с точки зрения стратегической безопасности некоторых государств, никогда не будет привлекательным.



Кроме того, с точки зрения эксперта, в США давно понимают, что вопрос Крыма закрыт:



Остается вопрос цены, которую Россия должна заплатить за официальное признание этого положения вещей. Так что «умирание за Крым», как говорили некоторые польские политики, свидетельствует, мягко говоря, об их отсутствии профессионализма. Печать 3D оружия. Запретить нельзя разрешить!



Как полагает Запаловский, США будут пытаться перетянуть Россию на свою сторону:



Россия в данный момент является «невестой на выданье», потому что может играть с Соединенными Штатами или с Китаем. Если речь идет о политическом, экономическом, демографическом потенциале Китая, в сравнении с сырьевым потенциалом России, в стратегической перспективе это является гигантской угрозой для Соединенных Штатов. В Африке и в Азии будет миллиард людей, а в эти континенты много лет в значительной степени проникает Китай. Сейчас Россия все больше и больше проникает в эти области. Это выталкивает оттуда США.



В заключение эксперт резюмировал, что будущее Украины будут решать только Вашингтон с Москвой:



За 30 лет США могут оказаться в катастрофической ситуации с экономической точки зрения, а также с точки зрения безопасности. Китай и Россия развиваются, так что кого-либо из них, нужно перетащить в качестве партнера на свою сторону или нейтрализовать. Вопрос какой-то Украины или ее раздела становится поэтому, исключительно вопросом соглашения между этими государствами. Потому что нет причин скрывать, что практически то, что произойдет на Украине, никогда не будет решать Киев, только Вашингтон с Москвой. Если Варшава этого не понимает, то нам не о чем разговаривать.



В целом же можно констатировать, что прошедший в Хельсинки российско-американский саммит оказался неприятным сюрпризом для польских политических элит. Польское руководство, которое много лет делало ставку на стратегический союз с США и проводило проамериканский внешнеполитический курс, после «разрушительных действий Трампа по отношению к НАТО и ЕС» находится в сложной ситуации. Политические элиты страны, привыкшие действовать по указке из Вашингтона, оказались совершенно не готовы к проведению самостоятельной субъектной политики. Состоявшийся недавно в Хельсинки российско-американский саммит до сих пор находится в центре внимания польских СМИ. 28 июля популярное издание Onet.pl опубликовало интервью с экспертом. Дариушем Козеравским – преподавателем, полковником запаса Войска Польского, профессором гуманитарных наук, бывшим ректором Академии национальной обороны. Козеравский специализируется в области международных отношений, стратегии безопасности, политики вооружений, исследований вооруженных конфликтов и военной истории.Вот его некоторые ответы на вопросы журналистов издания.— Обратите внимание на то, что все эти встречи состоялись лишь в течение месяца. Я бы это охарактеризовал как своего рода наглядный пример политики Дональда Трампа в отношении западных партнеров. Независимо от того, где и с кем встречаться, президент США действовал на ослабление ЕС и трансатлантических отношений.— После саммита НАТО в Брюсселе признал ЕС, Россию и Китай врагами США. Позже он добавил, что речь идет о торговых врагах, но он поставил ЕС в одном ряду с Путиным и коммунистическим Китаем. Он использовал резкие слова. Говоря «враг», он, наверное, имел в виду «конкурент», но в мир, к сожалению, ушли такие, а не другие слова. Саммит в Хельсинки был встречей двух партнеров, которые хотят демонтировать Европейский Союз. Слова, которые там прозвучали, были вредны для ЕС и Западного мира.Все началось со спора Трампа с лидерами стран Запада во время саммита стран G7. Потом он подал руку Ким Чен Ыну – лидеру Северной Кореи, человеку, который должен быть судим трибуналом в Гааге. Саммит НАТО в Брюсселе показал истинное лицо Трампа. Несмотря на то, что его риторика в отношении партнеров должна была иметь дисциплинирующий характер, в действительности президент США отчитал европейских лидеров. Как отреагировали союзники? Они использовали осторожный язык дипломатии и подтвердили единство НАТО. Между строк можно было, однако, прочитать, что трансатлантические отношения не укрепились.— Дональд Трамп, лидер крупнейшей державы в НАТО, должен был на вопрос журналиста, ответить однозначно. Между тем, такой реакции не было. По мнению значительной части комментаторов, неопределенный ответ, который он дал, и его отношение могут подвергнуть сомнению смысл существования НАТО, коллективную оборону и 5 статью Североатлантического договора. Такого поведения также мог ожидать Путин. Для него это мог быть четкий сигнал, что на окраинах НАТО остается большая зона неопределенности относительно того, как отреагирует Альянс в случае кризиса. Нужно помнить, что Путин может провоцировать ситуации, так же как он тестировал реакцию западного мира и НАТО в 2008 в Грузии и в 2014 на Украине.— Это определенный процесс реализации политики президентом Соединенных Штатов. Хочу отметить, однако, что исключительно его. Обратите внимание на то, что тамошняя политика неоднородна. Иначе ведет себя прокуратура, иначе службы. В Конгрессе тоже существуют очень серьезные трения. Даже республиканцы в значительной части не до конца согласны с политикой президента. А его советники и сотрудники концентрируются на урегулировании ситуации или разъяснении его слов и поведения.— Они все это делают, вместе с генералом Джеймсом Мэттисом, шефом Пентагона. Президент имеет свои цели и к их достижению подходит инстинктивно. Не вижу здесь профессионализма в области политики. Это инстинкт кого-то, кто воспринимает мир в трансакционном измерении. Это подтверждают наблюдения в ходе последнего саммита НАТО в Брюсселе.Однако если главный игрок в НАТО, Соединенные Штаты, считает взаимные союзные обязательства в качестве элемента бизнес-операции, то мы имеем дело с очень опасной ситуацией. Для остальных государств организации Трамп отправляет следующее сообщение; «я вам могу поставить безопасность как вид услуги, но главным считается финансовый аспект».В этой философии нет места ценностям, которые легли в основу создания альянса и позволили ему победить в холодной войне с Советским Союзом.— Главной проблемой НАТО является вопрос интеграции и создания собственных возможностей. Без США Альянс многими из них не обладает. Мы имеем проблему в самостоятельном проведении операций. Хорошим примером была операция в Ливии после «Арабской Весны» в 2011 году. Несколько основных стран НАТО — во главе с Великобританией и Турцией — начали там боевые действия. Кончилось, однако, просьбой к США об оперативной поддержке в области логистики, так как эти государства были не в состоянии ее себе самостоятельно обеспечить.— Трамп прав, говоря, что США платят слишком много, а европейские союзники слишком мало. К сожалению, формула, которую он применил, чтобы все это изменить, является абсолютно неприемлемой. Он поставил своего рода ультиматум — до 2019 года государства Альянса должны увеличить свои расходы на оборону до 2 процентов ВВП. Во-первых, на мой взгляд, это нереально. Не все государства имеют сегодня такие возможности.Во-вторых, ставя такие требования, Трамп признает безопасность за продукт, которым можно торговать. В-третьих – он с давних пор рассматривает альянс в качестве не реформированного реликта прошлого, который устарел.— После этого типа саммитов всегда выдается лаконичное сообщение. Таким образом, завершился саммит Трамп-Ким в Сингапуре, саммит НАТО в Брюсселе, саммит стран G7, но не встреча Трамп-Путин. В отношении первых трех встреч мы знаем, что удалось, а что нет. В случае Хельсинки мы не знаем, какие были приняты решения. В связи с этим твит Минобороны России я бы воспринимал как элемент информационной игры, целью которой является вызов тревоги и неуверенности у противоположной стороны.— Нужно, конечно, внимательно мониторить действия российской стороны, но на месте лиц, принимающих решения, я не начинал бы никакой излишней активности. Информация россиян является неподтвержденной. Даже если она не является блефом, нужно подождать развития событий. В настоящее время мы не в состоянии даже предположить, о каких военных договоренностях идет речь.— На самом деле Кремль в значительной степени реализовал свои планы и цели. Сергей Лавров, глава МИД России, отвечая на вопрос о том, как он оценивает саммит в Хельсинки, ответил: «Гораздо лучше, чем хорошо». И помните, что это очень искушенный дипломат. Чаще всего он сдержан, а здесь не смог скрыть эйфории и чрезмерной для него радости. Мы не знаем, какую сделку во время встречи с Путиным хотел заключить Трамп. Часть комментаторов утверждает, что, может быть, имел место шантаж со стороны россиян, что они обнародуют некие материалы, компрометирующие Трампа. Этого, однако, мы не знаем. Президент США вел себя, однако, довольно неестественно: как ученик по отношению к своему учителю. Был подавлен…По мнению Козеравского, в сложившейся геополитической ситуации Польша должна пересмотреть свою стратегию национальной безопасности, которая была принята в 2014 году и на данный момент устарела, так как за прошедшее время архитектура безопасности в мире и в Восточной Европе кардинально изменилась.Эксперт полагает, что Варшава не должна оказывать поддержку разрушительным действиям Трампа по отношению к НАТО и ЕС. При этом Польша должна поддерживать наилучшие отношения с США, но не за счет отношений с ЕС, потому что Евросоюз наряду с НАТО является вторым «страховым полисом» для страны. Польское руководство, по словам Козеравского, должна стремиться к улучшению отношений с такими странами, как Франция и Германия, принять дорожную карту по вступлению в зону евро и принимать более активное участие в оборонных инициативах Евросоюза.Кроме того, с точки зрения эксперта, Польша должна стремиться к нормализации взаимных отношений с Российской Федерацией. И, так как Варшава не в состоянии повлиять на Кремль непосредственно, необходимо пытаться воздействовать на Москву косвенно, через свое членство в международных организациях, таких как НАТО, ЕС или ООН.Стоит добавить, что саммит в Хельсинки также обсуждался на конференции бывших польских послов, которые по ее итогам написали обращение «О безопасности Республики Польша. Угрозы и вызовы».Как сообщает издание Onet.pl, бывшие дипломаты выразили свое беспокойство по поводу безопасности Польши в контексте международной ситуации:В документе говорится, что президент США Дональд Трамп «пытается навязать миру новые правила», а Россия «стремится разрушить НАТО и ЕС»:Как полагают бывшие послы, в условиях «резких изменений мирового порядка, особенно опасных для страны» Польша «должна укреплять свою позицию и в ЕС и в НАТО, и стремиться к сохранению их целостности».Темы саммита в Хельсинки также коснулся известный польский общественный деятель и эксперт по вопросам безопасности и геополитики Анджей Запаловский. Запаловский известен в стране тем, что жестко критикует проамериканскую политику польских властей и выступает за проведение субъектной внешней политики. Он также пользуется популярностью в патриотических и националистических кругах Польши.В беседе с порталом Kresy.pl эксперт отметил, что достижение договоренностей между Москвой и Вашингтоном было предсказуемым:Запаловский обратил внимание, что в данной ситуации Польша является всего лишь элементом геополитической игры США:По мнению эксперта, Польша должна развивать собственные вооруженные силы, а не полагаться на США:Он также подчеркнул, что, если не будет достигнуто соглашение между Россией и США относительно Украины, то эта территория будет полностью дестабилизирована перед президентскими выборами или в ходе избирательной кампании перед предстоящими там выборами в парламент:Как полагает Запаловский, в Хельсинки обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке:По мнению эксперта, на саммите поднимался вопрос энерго- и газоснабжения Европы.В отношении Германии эксперт считает, что та фактически «наживается» на США, через свой экспорт в эту страну, при этом не внося своего вклада в систему безопасности:Запаловский критически отнесся к возможным поставкам американского газа на европейский рынок:Кроме того, с точки зрения эксперта, в США давно понимают, что вопрос Крыма закрыт:Как полагает Запаловский, США будут пытаться перетянуть Россию на свою сторону:В заключение эксперт резюмировал, что будущее Украины будут решать только Вашингтон с Москвой:В целом же можно констатировать, что прошедший в Хельсинки российско-американский саммит оказался неприятным сюрпризом для польских политических элит. Польское руководство, которое много лет делало ставку на стратегический союз с США и проводило проамериканский внешнеполитический курс, после «разрушительных действий Трампа по отношению к НАТО и ЕС» находится в сложной ситуации. Политические элиты страны, привыкшие действовать по указке из Вашингтона, оказались совершенно не готовы к проведению самостоятельной субъектной политики. Автор: Сергей Широколобов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 45 Источник Похожие новости Живописец Трамп и обнажённый Китай Капитулянтская политика Вучича зашла в косовский тупик Страны НАТО не верят в британскую версию «дела Скрипаля»

Империи зла: ничего личного, только бизнес Печать 3D оружия. Запретить нельзя разрешить! Каждому шкафу по натовцу. В учениях Namejs 2018 поучаствуют жители латвийских городов Новости партнеров