Польша отрабатывает заказ США на конфронтацию с Россией и Евросоюзом

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Слова польского премьера Матеуша Моравецкого о российской угрозе дестабилизируют Европейский союз

Новый премьер-министр Польши, выступая на Давосском экономическом форуме, заявил, что Россия представляет серьёзную угрозу для его страны.

По словам политика, действия России в отношении Украины угрожают безопасности Европы. Но куда большая опасность кроется в энергетической сфере, а именно в реализации газопровода “Северный поток-2”.

Чем не угодила полякам газовая труба?

Моравецкий уверен, что “Северный поток-2” является не бизнес-проектом, призванным обеспечить надёжный коридор поставок российского газа в Европу, а стратегическим проектом России, который может стать “смертельным для Украины”. В случае, если украинская территория перестанет быть транзитером для российского “голубого топлива”, у Москвы не будет препятствий для ещё большей дестабилизации обстановки в этой стране, утверждает глава польского кабмина.

“И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия начнет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая, и третья линия защиты, чем ничего”,

- заявил Моравецкий американскому изданию Politico.

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Отметим, что политическая подоплёка антироссийских высказываний нового премьера не вызывает удивления. С одной стороны, Моравецкий - представитель и выдвиженец польской национал-консервативной партии “Право и справедливость”, которая постоянно апеллирует к якобы исходящей от России угрозе. В значительной мере русофобия польских правящих кругов связана с историческими противоречиями между Варшавой и Москвой. Но в то же время Моравецкий является успешным банкиром, тесно встроенным в глобалистскую элиту. И расхождение его позиции с официальной точкой зрения Вашингтона представляется невозможным.

Перед тем, как польский премьер сделал заявление об угрозе со стороны России, он провёл встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой тот однозначно дал понять, что “Северный поток-2” полностью противоречит интересам Соединённых Штатов, и они продолжат всеми способами и средствами препятствовать его реализации.

"Мы считаем, что газопровод подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях",

- подчеркнул госсекретарь США.

Отметим, что Польша остается одной из немногих европейских стран, которые продолжают активно выступать против “Северного потока-2”. Связано это в первую очередь с тем, что с вводом в эксплуатацию этого газопровода Варшава может лишиться прибыли из-за потери статуса транзитера, а также попасть в зависимость от России в вопросе цен на “голубое топливо”. Однако, как уверяют эксперты, “Северный поток-2” не отразится на поставках российского газа по трубе “Ямал-Европа”, проходящей по территории Белоруссии и Польши. Варшаве неоднократно давали понять, что в долгосрочной перспективе реализация “Северного потока-2” будет выгодна Польше. В то время как Украина действительно может понести серьезные экономические потери, но в то же время обрести столь вожделенную энергетическую независимость от России, которую уже неоднократно провозглашал Пётр Порошенко.

Польское яблоко раздора вносит раскол в Европу

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Однако интересуют ли на самом деле Варшаву украинские хотелки и проблемы? Заявление Моравецкого о том, что “Северный поток-2” станет смертельным для Украины, - это всего лишь политический предлог. После крушения социалистического блока и распада Советского Союза Польша и страны Балтии объявили себя жертвами “советской оккупации”. Всё это активно подогревали и культивировали всевозможные американские фонды и некоммерческие организации. В конечном итоге, эти государства фактически утратили свой суверенитет, превратившись в марионеток Соединённых Штатов. И США продолжают их активно эксплуатировать в собственных интересах - как военный плацдарм против России, удобный рынок сбыта, в том числе для американского сжиженного природного газа, а также как своего рода провокаторов и инструмент давления. И не только в отношении России.

С приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа кризис в отношениях между США и Евросоюзом только усугубился. Среди проблемных моментов и все тот же “Северный поток-2”, строительство которого лоббируют бизнес-элиты ведущих стран Евросоюза - Германии и Франции, и вопрос антироссийских санкций, и миграционный кризис в Европе, и расхождения по вопросу иранской ядерной программы и статусу Иерусалима. За нынешней конфронтацией между Варшавой и Брюсселем также отчетливо просматриваются уши Вашингтона, который не прочь использовать амбиции своего восточноевропейского вассала для раскола единой Европы, ослабления позиций Берлина и Парижа в Европейском союзе и недопущения даже малейшей самостоятельности этого политического конструкта.

Павленко Дмитрий