Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Главная / Политика

Польша открестилась от американского ядерного оружия

08 июня 2020, 15:00  •  24 • Политика
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти страны не поддержали планы США
Польша опровергла информацию о размещении на своей территории ядерного оружия. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения.
Варшава не ведет переговоров с Вашингтоном на эту тему, приводят слова чиновника "Народные новости". Таким образом, Солох ответил на заявление посла Джоржетт Мосбахер о том, что США могут перебросить ядерное оружие из Германии на территорию Польши.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее высказывался, что подобные действия были бы прямым нарушением акта Россия – НАТО, согласно которому организация не может размещать оружие на территории новых членов альянса. Слова министра приводит РИА "Новости".
Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил о Карибском кризисе 1962 г. и предостерег Соединенные Штаты от его повторения.
Тем не менее ситуация вряд ли спровоцирует еще один подобный кризис, считает преподаватель Военного университета Минобороны Владимир Карякин. По его мнению, Россия сможет противостоять действиям США, пишет Baltnews.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и вакцинах
08 июня 2020, 00:00
"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался
08 июня 2020, 09:00
Великобритания решила "похоронить" "Северный поток - 2"
08 июня 2020, 00:00
И мечта Грефа сбудется: Михалков по пунктам объяснил, как в России уничтожат образование
08 июня 2020, 11:00
Обидчикам Михалкова пришлось извиняться и врать после выхода в эфир "Бесогона"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
08 июня 2020, 07:00
Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.