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Польша откладывает решение миграционного кризиса из-за торга с ЕС - политолог

20 ноября 2021, 18:00  •  138 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Варшава намерена добиться от Брюсселя денег за спокойствие на границе с Беларусью
Напряжение на границе Польши и Белоруссии из-за беженцев играет на руку Варшаве. Власти этой страны хотят решить ряд проблем на фоне миграционного кризиса, поэтому пока тянут с действиями в отношении несчастных уроженцев Ближнего Востока. Об этом заявил в эфире белорусского ТВ Нормунд Гростиньш, политолог из Латвии.
Эксперт считает, что у Варшавы есть две цели. Так, кризис помогает объединить общество. Популярность властей Польши среди народа сильно упала. Мигранты же позволяют поднять рейтинг правящей элиты. К тому же, решать конфликт полякам не хочется, пока ЕС не скажет, сколько им за это заплатит. Вероятно, Варшава торгуется по этому вопросу с Европой. По словамГростиньша, ставки будут только расти. 
У двух сторон уже много лет есть проблемы в юридической сфере. Польша, вероятно, хочет, чтобы ЕС отменил наложенные штрафы. Например, страна обязана платить 500 тыс. евро в день за угольную добычу в шахте "Тухов", что вредит экологии Чехии. Также Польша ждет от ЕС разрешения действовать на своей территории так, как считает нужным. 
Гростиньш подчеркнул, что поляки нарушают нормы евростандарта не только на границе с Беларусью, но и в ряде других ситуаций. Поэтому Польша надеется на крупный торг с ЕС на фоне миграционного кризиса.
Ранее Польша отказалась признавать договоренности Германии и Белоруссии по вопросу беженцев. 

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