Польша оскверняет памятники Победы и пытается доказать, что не участвовала в холокосте

24 марта в Польше с помпой впервые отметили День поляков, спасавших евреев во время войны. Новый праздник был срочно учреждён после того, как Израиль выразил протест в связи с введением в Польше уголовного наказания за утверждения о соучастии поляков в холокосте.

В годы Второй мировой войны нигде в Европе не погибло так много евреев, как в Польше. Варшава уверяет, что всё из-за особой жестокости нацистской оккупации в стране. Евреи говорят иначе: всё это из-за того, что многие поляки либо сами убивали евреев, либо безжалостно выдавали их немцам.

Так, в 1941 г. в Едвабне поляки напали на соседей-евреев, заперли их в овине и сожгли живьём при полном одобрении гитлеровцев. Таких массовых убийств было около двух десятков, не считая менее масштабных трагедий. В Израиле уверены: польский антисемитизм превратил поляков в пособников фашистов.

Варшава усиленно пытается подправить имидж оккупированной Польши, искусственно преувеличивая численность поляков, спасавших евреев, и... разрушая памятники тем, кто действительно спасал население Польши от нацистского ига.

В тот же самый день, 24 марта, в Польше снесли сразу два памятника: в Легнице демонтировали монумент Благодарности Красной армии, на что городские власти не пожалели €12 тыс., в Щецине – монумент «Памяти тех, кто брали Щецин».

В Израиле чтут память о победе Красной армии над нацизмом. В Польше Великую Победу оскверняют. Несложно понять, как на самом деле относились к евреям в оккупированной фашистами Польше.