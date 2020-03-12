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Польша официально признала: СССР сыграл главную роль в победе над фашизмом

12 марта 2020, 00:35  •  78 • Политика
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл главную роль в победе над фашистской Германией. Много лет Варшава отрицала решающий вклад СССР в завершение войны.
"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", - заявил Чапутович в интервью РБК.
Он добавил, что Москва и Варшава одинаково смотрят на предпринятые СССР усилия для победы над фашизмом. Также глава польского МИД не согласился с многими коллегами, которые ответственность за начало Второй мировой войны возлагают не только на Германию, но и на Советский Союз
"Нет сомнений, что Германия несёт основную ответственность за развязывание Второй мировой войны", – произнёс политик.
Но при этом он напомнил о соглашении Гитлера и Сталина, по которому было совершено нападение на территорию Польши. По словам Чапутовича, "российское общество не до конца осознаёт" этот факт.
В Польше достаточно часто выдвигают обвинения против СССР за развязывание войны и сводят к минимуму вклад Москвы в победу над фашистами. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский ранее заявлял, что Варшава требует от России (как от правопреемницы Советского Союза) выплат за нанесённый во время Великой Отечественной войны ущерб.
В начале 2020 года Андрей Пшилебский, польский посол в Берлине, заявил, что война закончилась лишь благодаря западным союзникам, а СССР "оккупировал и подчинил" ряд государств и извлёк выгоду. Официальный представить российского МИД Мария Захарова в ответ на это заявление сказала, что польские власти заигрались.

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