Польша официально признала: СССР сыграл главную роль в победе над фашизмом

"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", - заявил Чапутович в интервью РБК.

Он добавил, что Москва и Варшава одинаково смотрят на предпринятые СССР усилия для победы над фашизмом. Также глава польского МИД не согласился с многими коллегами, которые ответственность за начало Второй мировой войны возлагают не только на Германию, но и на Советский Союз

"Нет сомнений, что Германия несёт основную ответственность за развязывание Второй мировой войны", – произнёс политик.

Но при этом он напомнил о соглашении Гитлера и Сталина, по которому было совершено нападение на территорию Польши. По словам Чапутовича, "российское общество не до конца осознаёт" этот факт.

В Польше достаточно часто выдвигают обвинения против СССР за развязывание войны и сводят к минимуму вклад Москвы в победу над фашистами. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский ранее заявлял, что Варшава требует от России (как от правопреемницы Советского Союза) выплат за нанесённый во время Великой Отечественной войны ущерб.

В начале 2020 года Андрей Пшилебский, польский посол в Берлине, заявил, что война закончилась лишь благодаря западным союзникам, а СССР "оккупировал и подчинил" ряд государств и извлёк выгоду. Официальный представить российского МИД Мария Захарова в ответ на это заявление сказала, что польские власти заигрались.