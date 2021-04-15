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Польша объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата

15 апреля 2021, 22:55  •  52 • Политика
Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава приняла жесткие меры после вызова посла
Министерство иностранных дел Польши приняло решение о признании трех сотрудников российского посольства в республике персонами нон грата. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, об этом уведомили 15 апреля посла РФ после того, как диппредставитель был вызван в МИД республики.
В ведомстве отметили, что основанием для соответствующего решения стало "нарушение допломатического статуса", а также "осуществление действий во вред Польше" со стороны указанных лиц.
"Польша выражает полную солидарность с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, с их политикой в отношении России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", – говорится на официальном сайте польского МИД.
До этого сообщалось, что на беседу в британский МИД был вызван посол РФ в Лондоне. В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной стала "враждебность" российской стороны. Власти добавили, что выражают обеспокоенность из-за "кибератак", "вмешательства" в процедуру волеизъявления и наращивание военного присутствия России на территории Крыма и у границ Украины. В этот же день Дмитрий Андреев, глава дипломатической миссии РФ в Польше, получил вызов в МИД республики.
Напомним, 15 апреля США объявили о принятии очередных санкционных мер против России. В черном списке Министерства финансов оказались 16 физических и 16 юридических лиц. С 14 июня 2021 года для финансовых организаций Америки действует запрет на приобретение государственных облигаций России.

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