Польша объяснила Западу, почему лучше не будить в России врага

В Польше заявили, что она не выступает за обострение отношений России и Запада. Поскольку и сама может от этого пострадать.

Такое заявление сделал Кшиштоф Щерский, помощник польского президента, в интервью Reuters. С его слов, власти Польши со скепсисом относятся к призывам президента Франции Эммануэля Макрона к Европе пересмотреть отношения с Россией. Кшиштоф Щерский сказал, что возможности для диалога и дипломатии между Варшавой и Москвой ограниченны. Но в то же время в Польше помнят, что она является соседом России.

"Как страна, соседствующая с Россией, мы никогда не станем настаивать на антагонистических отношениях Запада и России. Так как мы и сами можем стать жертвой этого антагонизма", – пояснил Щерский.

Польша готова к трём сценариям газового кризиса

Ранее мы написали, что польская госкомпания PGNiG заранее готовится к различным сценариям перебоев в поставках газа с восточного направления. Об этом сообщили представители компании.

До конца 2019 года Польша потратит 19 миллиардов кубометров газа, из которых четыре миллиарда она добывает своими силами, девять миллиардов поступают из России, 3,5 миллиарда - из Евросоюза, а ещё 2,5 миллиарда - в виде СПГ. Однако в случае провала переговоров между Украиной и Россией по продлению соглашения о транзите возникают риски.

При необходимости Варшава может задействовать газовые хранилища и альтернативные маршруты, что позволит получить около 25,6 миллиарда кубометров газа в год. Кроме того, 18 мая 2020 года истекает контракт на транзит голубого топлива по Ямальскому газопроводу. В данном случае польская сторона готова задействовать реверсные поставки из ФРГ, что в итоге позволит получить 33,1 миллиарда кубометров газа в год.

Если же оба сценария станут реальностью, то в год Польша сможет получать 28,6 миллиарда кубометров газа в год.

Германия будет биться с Польшей за российский газ

Напомним, Польша планирует подать в суд на ФРГ, если последняя не учтёт интересы Варшавы в рамках имплементации Газовой директивы ЕС по газопроводу "Северный поток - 2". Угрозы исходят от главы польской госкомпании PGNiG Петра Возняка. Он выразил своё недовольство действиями бундестага, который решил вывести часть трубопровода из-под действия директивы Евросоюза.

Топ-менеджер заявил, что Берлин должен был изначально учесть вопросы безопасности поставок, а также влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран. В PGNiG добавили, что с 2023 года Польша не будет получать газ из России. Вместо этого она сделает ставку на американский СПГ и собственные ресурсы.