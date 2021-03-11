Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

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В Варшаве считают, что раскрыли коварный план

Спецслужбы Польши обвинили дипломата из России в распространении коронавирусной инфекции.



Речь идет о российском консуле в Познани. Этой зимой его выслали из Польши. Такие действия руководство страны предприняло в ответ на наше решение выгнать польского консула, который трудился в Санкт-Петербурге. Правда, у России на то были весомые причины: высокопоставленный поляк принимал активное участие в незаконной акции протеста.

Между тем, ответной высылкой в Варшаве решили не ограничиваться. Теперь россиянина обвиняют в распространении опасного вируса. Так, пресс-секретарь польского координатора спецслужб заявил, что, будучи зараженным, наш консул пренебрег требованиями самоизоляции и прогуливался в общественных местах. Также Станислав Жарин объявил, что "хитроумный" носитель вируса якобы не отказывал себе в удовольствии посещать официальные встречи.

В польской прессе также заявляют, что дипломат вместе с наследницей узнали о том, что заражены коронавирусной инфекцией, еще 21 января. Более того, за три дня до получения ими положительного результата теста, инфекцию выявили у супруги дипломатического работника, передает РИА "Новости".

Кстати, у Польши не самые добрососедские отношения не только с Россией, но и с Белоруссией. Буквально сегодня Варшава решила выслать белорусского дипломата и объявить его персоной нон-грата. Такое решение Польша опять же приняла в ответ на аналогичные действия Белоруссии. При этом их генконсула прогнали из Республики за дело: тот участвовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами.