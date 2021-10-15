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Польша обвинила Лукашенко в наживе на мигрантах

15 октября 2021, 23:10  •  49 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя
Власти Белоруссии пополняют государственную казну за счет организованного Минском миграционного маршрута, оплачиваемого нелегалами. Доходы от этого Варшава оценила в десятки миллионов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
"Наши данные говорят о том, что в зависимости от маршрута и возможностей мигранты платят от 2 до 14 тыс. долларов США за человека. Все это поступления в бюджет режима (президента страны) Александра Лукашенко", – цитирует чиновника "Польское радио".
По его словам, нелегальная миграция якобы выгодна Национальному аэропорту "Минск" и авиакомпании "Белавиа". Поляк заметил, что из-за санкций Евросоюза и запрета полетов в страны-члены ЕС указанные предприятия оказалась на грани банкротства, поэтому таким образом пытаются пополнить бюджет.
"Деньги также поступают в администрацию Лукашенко", – утверждает Жарин.
Кроме того, на беженцах еще зарабатывают "силовые структуры" Республики, в том числе Погранкомитет и КГБ. По словам спикера, якобы белорусские пограничники содействуют мигрантам в форсировании и пересечении границы с Польшей, а также в разрушении заградительных сооружений.
Между тем, соцсети пестрят видео, как нелегалов польские силовики вытесняют за пределы границы с Белоруссией, предварительно их отмутузив. На днях в интернете появились подобные кадры.
"На линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти", – пишет телеграм-канал "Смотри".
Отмечается, что на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что говорит о насильственном перемещении беженцев пограничниками-поляками.

Напомним, Варшава одобрила решение о строительстве забора вдоль границы с Белоруссией. Также Польский сейм поддержал введение закона, согласно которому нелегалов можно будет выгонять из страны.

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