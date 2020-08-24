Польша обречена на провал: Яков Кедми поставил диагноз, напомнив грубые слова Черчилля

Кедми в эфире программы "Голос правды" предположил, что Польша страдает от исторической наследственной болезни - неумения реально оценивать обстановку. Если бы руководство этого государство умело, то не было бы ни трёх разделов, ни трагедии страны во Второй мировой войне, ни самой Второй мировой войны.

"Если бы поляки были чуть-чуть разумны… Между их фантазиями и реальной обстановкой никогда не было ничего", - произнёс эксперт.

Он поставил Польше диагноз, напомнив грубые слова Черчилля. Когда тот возвращался из Ялты, он встретился с представителями польского правительства в Москве.

"Он вышел после этого и говорит: "Они ненормальные, они сумасшедшие! С ними невозможно говорить. Больше я этих идиотов видеть не хочу". Говорю не дословно, но смысл того, что он сказал", - отметил Яков Кедми.

По его мнению, польские власти всегда приводили свою страну к катастрофе. Когда они решили, что Польша великая, им ударил в голову панский, шляхетский гонор. Но сейчас они вполне могут потерять то, что у них есть.

"Польша в мире никого не интересует. За неё никто не хотел воевать в 1939 году. И сегодня не будет этого", - уверен Кедми.

Он добавил: поляки могут разрешить американцам размещать на территории своей страны базы. Но тогда командование ракетных войск и артиллерии России обозначит новые цели.

"И эти цели будут уничтожены. Польша получит то, что ей полагается", - заключил эксперт.