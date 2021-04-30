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Польша нарушила воздушное пространство Белоруссии. Теперь официально

30 апреля 2021, 17:45  •  186 • В мире
Сегодня, 30 апреля, оперативное командование Вооружённых сил Польши опубликовало в своём официальном аккаунте в Twitter признание в нарушении воздушного пространства Белоруссии.
В пятницу командование армией Польской Республики призналось в нарушении воздушного пространства Белоруссии. Правда, оговорившись, что инцидент был непреднамеренным: "29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооружённых сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер", - лаконично сообщили поляки.
До этого средства радиолокационного слежения ПВО Белоруссии во второй раз за последний месяц фиксируют нарушение границ со стороны поляков. Как говорится, один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Остается надеяться, что подобные нарушения не станут закономерностями.
Напомним, что предыдущее фиксирование нарушения границ Белоруссии произошло чуть более двух недель назад, 12 апреля. Тогда польские власти отказались признать факт нарушения.

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