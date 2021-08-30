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Польша направила своих полицейских к белорусским границам
30 августа 2021, 14:20 • 30 • Политика
Министр внутренних дел назвал решение "местью за безнаказанность"
Варшава направляет сотрудников правоохранительных органов на границу с Белоруссией. Глава Министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, а также и главный комендант полиции Ярослав Шимчик провели 30 августа встречу с силовиками перед отправкой.
По словам министра, проблемы, которые происходят в Польше и Литве, вызваны "циничной игрой белорусского режима".
"Это возмездие и месть – за то, что эти страны стали безопасным убежищем для их оппозиции", – высказался Камински.
Глава МВД не сомневается, что официальный Минск в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко надеется повторить для Европы миграционный кризис шестилетней давности, желая навредить всем членам Евросоюза с помощью "циничного использования и дезинформации людей".
"Границы не открыты и не могут быть открыты. Хватит иммиграции в больших масштабах. Ни одно ответственное правительство, которое серьезно относится к своим обязательствам и суверенитету своих государств, не допустит массового незаконного нарушения наших границ и границ Европейского Союза, – высказался министр.
Шимчик же заявил, что Варшава столкнулась с организованной формой "трансграничной преступности". Таким образом, отправка полицейских стала поддержкой, оказываемой коллегам из Литвы, пишут Wiadomości.
Ранее брюссельский журналист Рикард Ёзвяк заявил, что Варшава намерена поднять вопрос о введении очередных санкций против Белоруссии за отказ пропускать нелегалов, выдворенных из Польши.
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