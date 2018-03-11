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Польша надеется спастись от чумы забором на границе с Россией и Украиной
11 марта 2018, 15:39 • 230 • Политика
Польша намерена "отгородиться забором" от России, Белоруссии и Украины.
Польша планирует бороться с африканской чумой свиней (АЧС) с помощью забора. Длина объекта составит почти 1,2 тысячи километров. А строить его начнут на восточной границе Польши, сообщает портал Agropolska.
Ожидается, что стройка стартует в 2018 году и завершится в 2020 году. Пока же законопроект, регламентирующий строительство, рассматривается в комиссии сейма. А средства выделят из бюджета страны.
Строить забор от чумы будут из оцинкованной сетки. А его высота составит 2 метра. Ожидаемый бюджет проекта составит порядка 109 тысяч злотых, или 32 тысяч долларов.
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