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Польша начала бороться с нарушителями закона о Холокосте: Подан первый иск
04 марта 2018, 21:09 • 216 • В мире
Исковое заявление о нарушение закона подано в отношении аргентинского издания, разместившего, по мнению заявителей, клеветническую информацию о польских солдатах.
В Польше подали первый иск о нарушении закона о Холокосте в отношении аргентинского издания Pagina12. Как сообщили в организации "Редут доброго имени", которая занимается "уточнением недостоверных сведений об истории Польши", иск связан с тем, что издание опубликовало неверные данные о польских солдатах.
В сообщении говорится, что издание в декабре 2017 года опубликовало статью об уничтожении евреев в польском местечке Едвабно. В качестве иллюстрации к материалу использовались фото убитых польских бойцов антисоветского и антикоммунистического сопротивления.
Как подчеркивают авторы заявления, эти события происходили с десятилетней разницей.
В частности, говорится в иске, событие в Едвабно произошло в 1941 году, а сам снимок сделан в 1950 году.
Истцы отмечают, что все это "является манипуляцией, действием во вред польскому народу и посягательством на доброе имя польских солдат".
Напомним, что в Польше с 1 марта вступил в силу закон об уголовном наказании за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.
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