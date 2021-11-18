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Польша может ввести войска на территорию Белоруссии - Ищенко

18 ноября 2021, 12:50  •  118 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы
За эскалацию миграционного кризиса Евросоюз планирует ввести новые санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако это не единственная угроза, которая сегодня стоит перед Минском. Политолог Евгений Ищенко не исключает, что кроме серьезных экономических проблем республика может получить военный конфликт.
Эксперт напомнил о готовности Польши перекрыть границу с Белоруссией, что, на его взгляд, может привести к полной блокировке экономических связей республики с западными государствами. По словам аналитика, Лукашенко опять придется обращаться за помощью к нашей стране.
"В таком случае Лукашенко попросит, чтобы Россия покупала у Белоруссии все, что не купит Запад", – заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что белорусскому правителю придется договариваться даже не с Москвой, а с российским бизнесом, чтобы предприниматели начали закупки у союзной республики.
Политолог отметил, что Польше может не только серьезно ударить по экономике Белоруссии, но и ввести в страну свои войска, объявив террористическую угрозу. По мнению Ищенко, дальнейшая эскалация миграционного кризиса чревата вооруженным конфликтом. Даже если НАТО поддержит Польшу, не факт, что Россия ввяжется в войну, уверен эксперт.
Напомним, ранее политолог Петр Рудковский заявил, что Александр Лукашенко организовал миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы преподать Западу урок.

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