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Польша может привлечь НАТО к решению миграционного кризиса

09 ноября 2021, 14:10  •  164 • Политика
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Латвия и Литва поддерживают своего союзника в борьбе с Лукашенко
Из-за эскалации миграционного кризиса борющиеся с потоками нелегалов власти Польши могут попросить помощи у НАТО. Об этом в эфире местного радио заявил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства республики Павел Яблоньский.
По словам дипломата, Польша готова задействовать этот механизм, если кризисная ситуация продолжит усугубляться. Меж тем, заместитель главы МИД выразил надежду, что все-таки властям не придется размещать вдоль границы вооруженные силы Североатлантического альянса. 
Он также подчеркнул, что Польша может использовать различные меры, если Белоруссия продолжит накалять ситуацию на линии разграничения. Дипломат обвинил соседнюю республику в организации атак на государственную границу.
Отметим, что аналогичного мнения придерживаются власти Латвии и Литвы. Премьер-министры трех государств уже распространили совместное заявления о готовности к борьбе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Именно на него Евросоюз возложил ответственность за организацию миграционного кризиса. 
"Премьер-министр подчеркивает, что Латвия, Литва и Польша едины в борьбе против гибридной атаки режима Лукашенко", – говорится в сообщении польского правительства.
Напомним, ранее президент Латвии призвал оказать санкционное давление на компании, которые могут быть причастны к транспортировке граждан азиатских стран в Белоруссию. В то же время Министерство обороны РБ опровергло все претензии о причастности ведомства к организации миграционного кризиса.

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