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Польша может прекратить платить Брюсселю: "В ответ на шантаж ЕС"
13 декабря 2021, 14:55 • 133 • Политика
Глава Минюста Польши пригрозил прекратить выплаты в бюджет Евросоюза.
Польша может отказаться от платежей в бюджет ЕС в случае сокращения финансирования из-за конфликта с Брюсселем.
"Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", - пояснил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.
Глава Минюста также в беседе с изданием Financial Times предложил пересмотреть сотрудничество с ЕС по климатической и энергетической политике, из-за которой происходит "стремительный рост цен на электроэнергию".
Если конфликт между Варшавой и Брюсселем усилится, Зёбро обещал добиваться прекращения выплат в бюджет ЕС. Министр обвинил руководство ЕС в "незаконном отказе в деньгах из общего бюджета".
Ранее суд ЕС обязал Польшу выплачивать каждые сутки 1 млн евро штрафа за отказ отменять судебную реформу. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал ответ, если ЕС развяжет с Польшей "третью мировую войну".
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