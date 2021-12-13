Польша может прекратить платить Брюсселю: "В ответ на шантаж ЕС"

Глава Минюста Польши пригрозил прекратить выплаты в бюджет Евросоюза.

Польша может отказаться от платежей в бюджет ЕС в случае сокращения финансирования из-за конфликта с Брюсселем.

"Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", - пояснил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

Глава Минюста также в беседе с изданием Financial Times предложил пересмотреть сотрудничество с ЕС по климатической и энергетической политике, из-за которой происходит "стремительный рост цен на электроэнергию".

Если конфликт между Варшавой и Брюсселем усилится, Зёбро обещал добиваться прекращения выплат в бюджет ЕС. Министр обвинил руководство ЕС в "незаконном отказе в деньгах из общего бюджета".

Ранее суд ЕС обязал Польшу выплачивать каждые сутки 1 млн евро штрафа за отказ отменять судебную реформу. Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал ответ, если ЕС развяжет с Польшей "третью мировую войну".