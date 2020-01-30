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Польша может лишиться газа из России: Эксперт назвал несколько причин не продлевать контракт с Варшавой

30 января 2020, 13:39  •  16 • Политика
России выгодно не продлевать контракт с Польшей на транзит газа в Европу, который истекает в мае этого года. "Какое-то количество недель Россия могла бы пережить без транзита через Белоруссию и Польшу, учитывая, что у нас есть контракт с Украиной", - считает эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
В мае этого года истекает договор на транзит газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", но "Газпром" не торопится продлевать контракт с Варшавой. Рискует ли Польша остаться без российского голубого топлива и денег за его транзит, рассказал Царьграду эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
По его словам, для России приостановка транзита газа через Польшу несёт гораздо больше плюсов, чем минусов. Это обусловлено как ситуацией на рынке энергоносителей, так и поведением самой Польши.
Во-первых, в 2019 году из-за неопределённости вокруг подписания газового контракта между Россией и Украиной европейские страны запаслись большим количеством голубого топлива на случай срыва переговоров и прекращения поставок. Из-за этого, а также необычайно тёплой зимы на рынке возник переизбыток предложения газа, и цена энергоносителя пошла вниз. Сокращение поставок, например через Польшу, могло бы выровнять цены. Тем более что после подписания контракта с Украиной газ свободно можно гнать через неё, а также по запущенному недавно "Турецкому потоку".
Во-вторых, Польша хочет не просто продлить контракт на транзит газа в Европу, а ещё и получать за это гораздо большую плату. Дело в том, что за транзит Варшава получала довольно мало, так как отказалась вкладываться в строительство газопровода и он целиком построен на деньги России. Непродление контракта позволит сэкономить значительные средства.
В-третьих, прекращение транзита через Польшу грозит дефицитом газа в Чехии и других странах Центральной Европы. А это может создать дополнительный стимул для Европейской комиссии снять ограничения на прокачку газа по "Северному потоку", чтобы его можно было использовать на все 100% мощности.
Какое-то количество недель Россия могла бы пережить без транзита через Белоруссию и Польшу, учитывая, что у нас есть контракт с Украиной. Мы можем свободно перебрасывать. Потом, в перспективе, у нас появляется "Северный поток - 2", - сказал Станислав Митрахович в интервью Царьграду.

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