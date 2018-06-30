Польша модернизирует бронемашины по-русски? • 112 • Аналитика



В статье эксперт по вопросам безопасности Юлиуш Сабак сообщает, что первые модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами 9M133 «Корнет-Э», поступили на вооружение 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа. Это первые из 540 боевых машин, модернизация которых должна быть завершена в 2018-2025 годах с целью существенного повышения их возможностей по уничтожению бронетехники.









Журналист обращает внимание на то, что в российских вооруженных силах модернизированные бронемашины в первую очередь поступают в подразделения с высоким уровнем боевой готовности:



Российское министерство обороны сообщило о поставке восьми машин в 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, дислоцированную в Кемеровской области. Это одно из опытных российских подразделений, в частности принимавшее участие в боевых действиях в Чечне. В 1995 году подразделения, принадлежавшие к этой бригаде, принимали участие в штурме Грозного. В 2005 году она стала комплектоваться контрактниками. В бригаду часто поступают новые или модернизированные виды вооружения. Подразделение относится к формированиям с высоким уровнем боевой готовности, поэтому не следует удивляться, что именно там появились первые БМП-2М.







Автор отмечает, что главным нововведением, которое было внедрено на транспортных средствах этого типа, стала установка башенного модуля Б05Я01 «Бережок», выделяющегося с первого взгляда двумя сдвоенными современными установками ПТУР 9M133 «Корнет-Э». Кроме них, вооружение модуля представлено стандартной 30-мм автоматической пушкой 2A42, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и 30-мм автоматическим гранатометом АГС-30М.



Юлиуш Сабак заключает, что новый башенный модуль значительно увеличил боевой потенциал БМП:



БМП-2М не только получила сильное противотанковое вооружение, но гораздо более современное, а количество ракет увеличилось в четыре раза, по сравнению с одной управляемой ракетой 9M111 «Фагот» или 9M113 «Конкурс», установленными на стандартной БМП-2. По имеющейся информации, «Бережок» может вести огонь противотанковыми ракетами в движении, что позволяет значительно увеличить потенциал боевых машин. Башня оснащена также современными дневными и ночными приборами наведения и стабилизации, что повышает общие боевые возможности.







В материале сообщается, что, согласно заключенному в сентябре 2017 году договору, башенные модули Б05Я01 «Бережок» должны получить 540 бронемашин БМП-2 и БМД-2. Следует ожидать, что модернизированные машины поступят в отборные подразделения в наиболее опытных формированиях российских сухопутных и воздушно-десантных войск, принадлежащих к силам быстрого реагирования. В 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде новое вооружение, скорее всего, пополнит 204-й гвардейский мотострелковый полк, который единственный в бригаде имеет на вооружении машины БМП-2.



Эксперт полагает, что модернизированная БМП-2М уступает бронемашинам НАТО в точности стрельбы, однако в то же время значительно превосходит их по боевой мощи:



С точки зрения точности ведения стрельбы, особенно в движении, «Бережок» не сравнится с аналогичными системами, используемыми в машинах НАТО. Это происходит из-за более низкого качества оптических систем, в том числе из-за эмбарго, которое наложено на Россию и лишило ее, например, доступа к французским компонентам. Несмотря на это, автомобиль в такой конфигурации с точки зрения огневой мощи превосходит большинство бронемашин НАТО, как эксплуатируемых в настоящее время, так и поступающих на вооружение в ближайшем будущем. Россия в настоящее время проводит модернизацию оборудования, находящегося в подразделениях, в основном путем повышения силы и эффективности вооружения. Это касается танков Т-72Б3, а также боевых машин пехоты (БМП-2М) и бронетранспортеров (БТР-82A).



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Автор напоминает, что в России в процесс модернизации включили даже устаревшие и немногочисленные оставшиеся в строю машины БМП-1, которые получат башни транспортера БТР-82A, вооруженные 30-мм пушкой, что является дешевым и эффективным решением, обеспечивающим увеличение огневой мощи на шаг вперед по сравнению с устаревшей 73-мм пушкой.



В заключение польский эксперт высказывает сожаление по того, что в Польше не перенимают российский опыт по модернизации устаревших бронемашин:



Складывается впечатление, что в Польше не перенимают опыт из такого рода действий, а также опыт решений других стран, располагающих машинами БМП-1, таких, как Словакия или Румыния, которые в остающихся на службе машинах ставят в первую очередь на повышение эффективности и огневой мощи. Польские БМП-1 служат в XXI веке в конфигурации почти аналогичной той, в которой почти полвека назад они выходили с заводов. Учитывая время, необходимое на внедрение новых БМП «Borsuk» (ранее автор статьи прогнозировал, что перевооружение польской армии бронемашинами «Барсук» произойдет только к 2030 году. – Прим.) в механизированных подразделениях (в общей сложности в нескольких батальонах), следует серьезно подумать о довооружении польских БМП-1 автоматической пушкой и управляемыми ракетами во второй декаде XXI века.



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Статья вызвала обсуждение в комментариях. При этом мнения польских читателей по поводу необходимости модернизации польских БМП разделились, не все из них поддержали автора. Отдельные интернет-пользователи также раскритиковали журналиста за неподтвержденное заявление о том, что «Бережок» уступает натовским аналогам. Вот некоторые комментарии поляков.



KornelPL

«Бережок не сравнится с западными системами»? Странно, в польской прессе (специализированной) писалось что-то другое. А так или иначе, это забавно — сравнивать 1 и 2 оборудование, вообще его не используя и не видя его вживую, в работе.



Gość

Это вполне здравая идея. Когда мы будем использовать такую машину в качестве носителя противотанковых ракет, вооруженного современной пушкой и, кроме того, имеющего возможность плавать, то получится реальный автомобиль поддержки поля боя.



Extern

Действительно, было бы жаль, если бы у нас просто пустили на слом БМП-1. Это классные маленькие легкие мобильные шасси, идеальный носитель для ракет программы «Karabela» (программа оснащения противотанковыми ракетами. – Прим.)



Komandoch

БМП-2 и только, что бы там ни поставили. Броня хилая, что угодно его продырявит, экипаж и десант в таком дерьме не имеет никакой системы защиты, мало того что кассетный боеприпас сделает дыры, но и никакой защиты от пушек других БМП. Единственный плюс, что плавает, чего не делают тяжелые западные БМП.



Xd

Я спрошу у автора, где и когда он принимал участие в стрельбе из этих бронемашин или на каких достоверных данных основан тезис, что эти системы уступают в точности стрельбы натовским бронемашинам!



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Лучшая идея по модернизацию этих ездящих гробов — набить их взрывчатыми веществами и отправить водителя с миссией самоубийцы. По крайней мере, умрет только один и, может, чего-то добьется… И на самом деле уже ИГИЛ (запрещено в РФ) в Сирии поняли, что БМП-1 пригодны только для этого, потому что боковую и заднюю броню можно прострелить из «калаша», заряженного бронебойными патронами.



Twój_nick

«Бедные» Чехия, Словакия модернизируют БМП-1/2. «Бедная» Россия модернизирует, «бедный» Израиль модернизирует (переделывает танки в БМП «Ахзарит»). Но «богатая» Польша отправит БМП-1 и Т-72 на переплавку и купит новые единицы. А что, кто богатому запретит? Можем себе позволить! Жизни солдат могут беречь чехи/словаки, а мы купим плюшевого мишку (пардон, барсука) по полной ставке.



Стоит добавить, что автор материала, Юлиуш Сабак, в ноябре прошлого года уже посвятил модернизации российских БМП объемный материал, в котором признал, что обновленные российские бронемашины представляют «огромную опасность» для бронетанковых сил НАТО и призвал незамедлительно внедрять системы активной защиты от российских ракет нового поколения.



В той статье журналист также констатировал, что БМП и БТР стран НАТО на данный момент не оснащены современными пусковыми установками для управляемых ракет, отдельно отметив катастрофическую ситуацию с внедрением таких установок в польской армии:



Польские BWP-1 (БМП-1) не проходили модернизацию и до сих пор используют давно устаревшие ракеты и неэффективные 73-мм гладкоствольные орудия. В настоящий момент ни одна машина или вертолет польской армии не оснащены интегрированными современными противотанковыми ракетами, которые могли бы успешно поражать бронированную технику противника.



Впрочем, тот факт, что Россия без больших финансовых издержек путем модернизации устаревшего вооружения успешно усиливает свой ударный потенциал, недавно на страницах портала Defense24.pl признал и другой эксперт, Якуб Паловский, который в качестве примера привел установку ракет «Кинжал» на МиГ-31 и ракет «Калибр» на небольшие корабли.



Таким образом, можно констатировать, что за модернизацией российских вооруженных сил внимательно наблюдают в странах НАТО, а польские эксперты, которые признают эффективность таких решений, даже предлагают российский опыт в качестве примера для подражания. В середине июня в бригаду, дислоцированную в Кемеровской области, поступила первая партия модернизированных БМП-2М в количестве восьми штук. Данный факт не остался незамеченным в Польше. Издание Defense24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, посвятило этому событию целый материал.В статье эксперт по вопросам безопасности Юлиуш Сабак сообщает, что первые модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами 9M133 «Корнет-Э», поступили на вооружение 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа. Это первые из 540 боевых машин, модернизация которых должна быть завершена в 2018-2025 годах с целью существенного повышения их возможностей по уничтожению бронетехники.Журналист обращает внимание на то, что в российских вооруженных силах модернизированные бронемашины в первую очередь поступают в подразделения с высоким уровнем боевой готовности:Автор отмечает, что главным нововведением, которое было внедрено на транспортных средствах этого типа, стала установка башенного модуля Б05Я01 «Бережок», выделяющегося с первого взгляда двумя сдвоенными современными установками ПТУР 9M133 «Корнет-Э». Кроме них, вооружение модуля представлено стандартной 30-мм автоматической пушкой 2A42, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и 30-мм автоматическим гранатометом АГС-30М.Юлиуш Сабак заключает, что новый башенный модуль значительно увеличил боевой потенциал БМП:В материале сообщается, что, согласно заключенному в сентябре 2017 году договору, башенные модули Б05Я01 «Бережок» должны получить 540 бронемашин БМП-2 и БМД-2. Следует ожидать, что модернизированные машины поступят в отборные подразделения в наиболее опытных формированиях российских сухопутных и воздушно-десантных войск, принадлежащих к силам быстрого реагирования. В 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде новое вооружение, скорее всего, пополнит 204-й гвардейский мотострелковый полк, который единственный в бригаде имеет на вооружении машины БМП-2.Эксперт полагает, что модернизированная БМП-2М уступает бронемашинам НАТО в точности стрельбы, однако в то же время значительно превосходит их по боевой мощи:Автор напоминает, что в России в процесс модернизации включили даже устаревшие и немногочисленные оставшиеся в строю машины БМП-1, которые получат башни транспортера БТР-82A, вооруженные 30-мм пушкой, что является дешевым и эффективным решением, обеспечивающим увеличение огневой мощи на шаг вперед по сравнению с устаревшей 73-мм пушкой.В заключение польский эксперт высказывает сожаление по того, что в Польше не перенимают российский опыт по модернизации устаревших бронемашин:Статья вызвала обсуждение в комментариях. При этом мнения польских читателей по поводу необходимости модернизации польских БМП разделились, не все из них поддержали автора. Отдельные интернет-пользователи также раскритиковали журналиста за неподтвержденное заявление о том, что «Бережок» уступает натовским аналогам. Вот некоторые комментарии поляков.П.Стоит добавить, что автор материала, Юлиуш Сабак, в ноябре прошлого года уже посвятил модернизации российских БМП объемный материал, в котором признал, что обновленные российские бронемашины представляют «огромную опасность» для бронетанковых сил НАТО и призвал незамедлительно внедрять системы активной защиты от российских ракет нового поколения.В той статье журналист также констатировал, что БМП и БТР стран НАТО на данный момент не оснащены современными пусковыми установками для управляемых ракет, отдельно отметив катастрофическую ситуацию с внедрением таких установок в польской армии:Впрочем, тот факт, что Россия без больших финансовых издержек путем модернизации устаревшего вооружения успешно усиливает свой ударный потенциал, недавно на страницах портала Defense24.pl признал и другой эксперт, Якуб Паловский, который в качестве примера привел установку ракет «Кинжал» на МиГ-31 и ракет «Калибр» на небольшие корабли.Таким образом, можно констатировать, что за модернизацией российских вооруженных сил внимательно наблюдают в странах НАТО, а польские эксперты, которые признают эффективность таких решений, даже предлагают российский опыт в качестве примера для подражания. Автор: Сергей Широколобов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 112 Источник Похожие новости Тихая угроза, переигрывающая подводный флот России в отсутствие реализации проекта «Хаски» Реальная новая оппозиция против вечного Путина Славянские мозги к немецкой технике (продолжение)

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