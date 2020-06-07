Польша мечтает стать главным плацдармом НАТО в Европе

На территории Польши начались военные учения Defender Europe в облегчённой версии

На территории Польши начались учения Defender Europe 20 Plus, отложенные из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что учения в Польше пройдут в марте и участвовать в них будут 37 тысяч военнослужащих, из которых 20 тысяч – американские военные. Однако коронавирус внёс свои коррективы и сегодня в Польше в учениях задействованы две тысячи польских и четыре тысячи американских военных, а вместе с ними 100 танков, более 230 единиц военной техники, артиллерия, ракетные комплексы и авиация. Продлятся учения две недели. Особо подчёркивается, что перед началом учений все участники сдали тесты на наличие коронавируса.

«Эпидемия изменила наши планы, но у нас получилось быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. При этом я уверяю, что польская армия за прошедшее время не потеряла своей боеготовности. А присутствие на нашей земле американских военных говорит о том, что наши партнёры в Соединённых Штатах нам доверяют»,

– цитирует речь министра обороны Польши Мариуша Блашака польская газета Gazeta Prawna.

В Белоруссии не очень рады тому, что происходит на территории соседней страны.

«Одним из наиболее ярких элементов учений будут двусторонние польско-американские маневры, которые будут включать воздушно-десантную операцию и форсирование водной преграды. Надо отметить, что эти учебные задачи имеют сугубо наступательный характер и напрочь опровергают заверения руководства НАТО о том, что учения эти только оборонительные»,

– прокомментировал начало учений аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.

По его мнению, хотя сегодня в учениях и задействовано в несколько раз меньше военных, чем планировалось, и участвуют всего две страны – Польша и США, всё равно для Белоруссии такая обстановка не может быть благоприятной.

«Любое усиление наступательных возможностей военно-политических союзов в европейском регионе и наращивание военной инфраструктуры вблизи границ страны мы рассматриваем как основные источники внешних угроз»,

– отметил эксперт в интервью радио Sputnik Беларусь.

Однако в Варшаве уже рассчитывают на введение в страну войск Соединённых Штатов, и это не будет связано с военными учениями. Поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что выводит из Германии часть войск, в Польше решили, что лучше всего их будет разместить у них.

«Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединёнными Штатами из Германии, прибудут в Польшу и как можно скорее»,

– заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, на территории Германии сегодня находится 34,5 тысячи американских военных, вывести же из страны планируется более девяти тысяч.