Польша купила у США истребители F-35 за 4,6 млрд, но получит их не раньше 2024 года

Польша подписала контракт с США на покупку 32 американских истребителей F-35 за 4,6 миллиарда долларов. Правда, в страну самолёты прибудут не раньше 2024 года, а полетать на них польские пилоты смогут лишь в 2026 году.

Сообщается, что по договору вместе с самолётами Польша получит логистический и учебный пакеты. Первый пакет предполагает поставку запасных частей для истребителей, восьми авиатренажёров, а также передачу оборудования, необходимого для текущего обслуживания самолётов. Второй пакет предоставляет обучение лётчиков и технического персонала работе с F-35.

Однако первые самолёты начнут поступать в Польшу только в 2024 году, а полноценная эксплуатация истребителей станет возможна не раньше 2026 года. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине прибыл лишь демонстрационный экземпляр F-35.

Напомним, что эти истребители должна была получить Турция, которая даже заплатила вперёд за участие в проекте F-35. Однако в последний момент Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей в качестве мести за покупку российских систем ПВО С-400.