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Польша хочет снижения цены на русский газ. Потому что "чрезвычайная ситуация"

28 октября 2021, 16:50  •  158 • Политика
Польша надеется на снижение цены газа, поставляемого из России. По мнению компании PGNiG, Евросоюз столкнулся с "чрезвычайной ситуацией".
Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил письмо представителям "Газпрома" с просьбой пересмотреть цены на газ для Польши. В PGNiG полагают, что партнёры в России согласятся на снижение тарифов.
Сегодня Россия и Польша торгуют на условиях контракта от 25 сентября 1996 года. Однако PGNiG отмечают, что сегодня Евросоюз столкнулся с газовым кризисом, а значит, стоило бы помочь...
Глава PGNiG Павел Маевский отмечает "беспрецедентный рост на природный газ" в Европе. А также добавляет, что это "чрезвычайная ситуация", которая позволяет снизить тарифы.
Письмо "Газпрому" в компании PGNiG будут рассматривать как "независимое предложение о пересмотре контрактной цены". Поляки надеются, что цены будут пересмотрены уже с 1 ноября 2021 года.

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