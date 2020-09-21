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Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию

21 сентября 2020, 09:30  •  43 • Аналитика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
Польша не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой. Варшавские правоохранители желают арестовать трех авиадиспетчеров, несших смену в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда при посадке разбился спецборт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и 87 видными нотаблями Речи Посполитой — политиками, генералами, князьями церкви и общественниками.
Уникальность катастрофы — никогда до, и никогда после, и ни в какой стране разбившийся борт № 1 не уносил на тот свет практически всю политическую верхушку — сразу породила и до сих порождает большой мощи конспирологические теории. Порой весьма экзотические. Заложенная в самолет термобарическая бомба (простой было недостаточно), искусственный туман, созданный властями России, а также гелий, распыленный под Смоленском, который должен был уменьшить подъемную силу авиаборта. Или совсем просто: авиадиспетчеры в Смоленске загнали самолет в густой туман и там взорвали (зачем еще туман, непонятно, адская машина произведет свое действие даже и при безоблачном небе).
В разработке версий приняли участие два тяжелых параноика. Бывший советник президента России А. Н. Илларионов и бывший военный министр РП Антоний Мацеревич. Поскольку паранойя — страшная и неизлечимая болезнь, плоды их трудов были самыми впечатляющими.
Кроме всего прочего, сказался и польский гонор. Он и вообще-то весьма велик, а тут по нему был нанесен крайне болезненный удар.
Экипаж борта № 1 был недостаточно слетан и недостаточно тренирован. Он также был деморализован. Полтора года назад, в августе 2008 года, над Грузией Качиньский также требовал лететь, куда он скажет, рассудку вопреки, наперекор стихиям. Тогдашний командир президентского самолета, памятуя о том, что в воздухе он первый после Бога, отказался подвергать машину и пассажиров опасности, за что был отстранен от полетов. Его судьба была памятна капитану Протасюку, сидевшему за штурвалом 10 апреля 2010 года
В критический момент посадки ею решил поруководить командующий ВВС РП генерал Бласик. Черный ящик сохранил его энергический приказ: "Садись, курва!"
Это не считая того, что видимость при посадке была хуже некуда — сплошное молоко, а заштатный аэродром не имел приборов посадки в сложных метеоусловиях. Обо всем этом "земля" сообщила борту 101 и велела уходить на запасной аэродром, но очевидно, Качиньский решил действовать по Плутарху — "Смелей, ты везешь Цезаря и его счастье!" Кормчий повиновался — и привез.
Признать, что в абсолютно нелетную погоду в небе над Смоленском находился летучий кабак и спасти его могло только чудо, к несчастью, не случившееся, — это было бы слишком болезненно для гоноровых панов. Параноидальные версии больше грели и греют национальное самолюбие.
Поэтому и десять с лишним лет спустя панам пришла в голову идея, что варево надо разогревать и далее, для чего нужно арестовать диспетчеров.
Конечно, до прямого требования выдачи они еще не дошли. Очевидно, понимая, каков будет ответ Москвы. "Накося выкуси" — не слишком приятно для раскаленного гонора.
Поэтому речь идет об охоте на территории третьих стран. Как указали польские инстанции, страны, приверженные свободе и демократии, несомненно, передадут диспетчеров Польше, если те вдруг окажутся на территории свободолюбивых государств. Например, на отдыхе.
Здесь, правда, есть две проблемы. Во-первых, мы не знаем (и уж паны точно не знают), какие сейчас обстоятельства у диспетчеров. Здоровье (за десять лет все мы не молодеем), достаток, позволяющий — или не позволяющий — ездить по заграницам etc. Во-вторых, сейчас границы закрыты и не известно на сколько. Даже если диспетчеры рады поехать на курорт, а оттуда в дефензиву, у них нет (как и у всех нас) на то возможности. Разве что паны намерены играть в долгую. Через пять или десять лет границы, возможно, откроются — и тогда хитрый план сработает.
Но скорее всего, дело даже не в диспетчерах, а в наблюдении У. Черчилля, назвавшего Польшу "гиеной Восточной Европы". Он имел в виду, что при возможности (действительной или только кажущейся) что-нибудь безнаказанно урвать или просто как-нибудь отплясаться (как рыцарственные поляки отплясывались в 1945 году при зверской депортации немецких женщин, детей и стариков), Польша не преминет это сделать.
Но сейчас именно такой момент — по крайней мере, для иллюзий. Евроструктуры настолько увлечены аферой Навального, что потеряли всякое чувство меры. Что стоит одна только рекомендация Европарламента разорять всякую коммерческую структуру в России, на которую укажет Навальный. Просто укажет, а мы знаем, как он указывал.
При том раже — "Разорю! Не потерплю!", — в котором сейчас находятся европейцы, немудрено, что в Варшаве решили: "Сейчас можно все. Время благоприятное".

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