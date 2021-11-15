Польша к лету отгородится стеной от Белоруссии вопреки критике Евросоюза

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Пока польские силовики справляются с напором мигрантов и без колючей проволоки, уверяют в республике

Стена на польско-белорусской границе появится в первой половине 2022 года. Об этом заявил замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик в эфире Польского радио в понедельник, 15 ноября.

Решение отгородиться от Белоруссии забором из колючей проволоки польский сейм принял в конце октября 2021 года. Тогда проблема мигрантов еще не стояла так остро. После того, как около границы обосновались тысячи выходцев из ближневосточных стран, мечтающих попасть в Евросоюз, Варшава подтвердила намерение возвести физическое укрепление высотой 5,5 м с датчиками движения и тепловизорами на протяжении 180 км – это примерно половина всей длины белорусско-польской границы.

Ранее о подобной мере заговорили в Литве, обратившись к ЕС с просьбой оплатить строительство. Однако в Брюсселе не поддержали идею возведения заграждения. Намерения поляков руководство ЕС также раскритиковало. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, в Европе сейчас больше стен, чем во времена падения Берлинской стены. По его мнению, решению миграционного кризиса это никак не помогает.

Однако в Варшаве не стали прислушиваться к мнению Брюсселя. По словам замглавы МВД, стена будет построена в ближайшие месяцы, еще до лета, передает РИА "Новости". Более конкретные сроки он затруднился назвать, пояснив, что соответствующие договоры еще не подписаны.

При этом он подчеркнул, что пока польские правоохранители справляются с защитой границы и без укреплений из колючей проволоки. Трем тысячам мигрантов, среди которых много детей и женщин, сейчас противостоит четыре тысячи пограничников Польши, две тысячи полицейских и 15 тысяч военнослужащих польской армии. Им удается предотвращать массовое проникновение нелегалов с белорусской стороны.

"Ночь прошла спокойно", – рассказал Вонсик о текущей обстановке.

Считать приезжих из стран Ближнего Востока и Африки мигрантами Варшава категорически отказывается.