Польша ищет любви Байдена

И готова угодливо поддерживать любую инициативу Вашингтона

Накануне католического Рождества Джо Байден прислал письмо польскому президенту Анджею Дуде в ответ на поздравление, полученное избранным президентом США ранее.

В Варшаве до последнего тянули с приветствием Байдену, ориентируясь на Трампа. В конце октября немецкий фонд Bertelsmann Stiftung проводил социологическое исследование, выясняя, как голосовали бы граждане государств-членов Евросоюза, если бы им пришлось участвовать в выборах президента США. Трамп проиграл бы повсюду, кроме Польши; там Байдена поддержали бы 30% избирателей, Трампа – 38%. Для сравнения: в Германии кандидат от Демократической партии получил бы 45%, а его соперник – 17%.

Интересен ещё один опрос, устроенный в Польше. Его на исходе ноября по заказу портала OKO.press организовала компания Ipsos, выясняя, как распределились бы симпатии поляков на американских выборах. К тому времени уже мало кто сомневался в успехе Байдена, и общественное мнение качнулось в его пользу: 52% против 38%. Однако в 2016 году аналогичное исследование давало следующую картину: за Хиллари Клинтон – 81% поляков, за Дональда Трампа – 18%. Цифры показывают, как за четыре года выросла в Польше популярность Трампа.

А с Байденом всё было сложно. За полмесяца до выборов Майкл Карпентер, советник кандидата-демократа по вопросам внешней политики, дал интервью Polska Agencja Prasowa. Карпентер был щедр на комплименты, сообщив, что Байден считает Польшу «ведущей демократией в Европе». Однако прошла всего неделя с небольшим, как Джо Байден заявил: «Мы видим, что происходит: от Белоруссии через Польшу и до Венгрии установлены тоталитарные режимы. Этот президент (Трамп. – С.П.) поддерживает бандитов по всему миру». Для официальной Варшавы это было горькой пилюлей.

Анджей Дуда с Дональдом Трампом. gala.pl

Когда выборы за океаном состоялись и европейские лидеры вроде Меркель и Макрона вовсю поздравляли Байдена, президент Дуда тоже отправил своё послание. Правда, поздравлял он не с победой, а лишь с успешно проведенной избирательной кампанией. Официальная Варшава проявила осторожность и за это её подвергли разгромной критике собственные либералы. А британская The Independent заметила , что некоторые страны, «склонные к авторитаризму», не признают выигрыш Байдена. В списке авторитарных государств оказалась и Польша.

Польское руководство занервничало. Как только появилось сообщение о том, что Байден собирается назначить на пост госсекретаря Энтони Блинкена, начальник канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский тут же стал вспоминать, как несколько лет назад Блинкен побывал в Польше и какие чудесные с ним были переговоры. А СМИ заявили, что у Польши теперь будут «исключительные» отношения с Соединёнными Штатами, поскольку отчим Блинкена родом из Белостока. В фантазиях польских журналистов будущий госсекретарь США мгновенно превратился в «нашего человека в Вашингтоне».

Одновременно министр обороны Мариуш Блащак опубликовал в POLITICO полную лести статью, где доказывал, что союзу США и объединённой Европы нет альтернативы, а Польша играет важнейшую роль на восточном фланге НАТО. Это была ещё одна попытка привлечь внимание Байдена и его команды.

Варшавские политики суетились не зря: ранее уже имела место ситуация, когда Вашингтон наказал своего восточноевропейского сателлита. Это произошло в 2009 году с приходом в Белый дом Барака Обамы. Тогда Польша тоже стояла за республиканцев, и в Демпартии это запомнили. При Обаме резко сократилось количество контактов между американскими и польскими дипломатами, а потом стало известно, что в рамках «перезагрузки» отношений с Россией США решили не размещать в Польше свои противоракеты.

Радослав Сикорский. Фото: magnapolonia.org

После этого польских политиков подвергли очередному унижению. В ноябре 2009 года тогдашний министр иностранных дел Радослав Сикорский посетил Вашингтон, где должен был встретиться с госсекретарем Хиллари Клинтон, но та вместо этого направилась в Египет. О том, что история может повториться, предупреждал Славомир Дембский, директор Польского института международных дел, мозгового центра, находящегося в прямом подчинении правительства; он советовал просто перетерпеть, если американцы на поляков обидятся.

14 декабря в США состоялось заседание коллегии выборщиков, и Дуда сразу отправил поздравление Байдену с победой. Тот не отвечал почти десять дней, но польские чиновники сыпали бодрыми заявлениями. Министр иностранных дел Збигнев Рау, комментируя новости из-за океана, выразил уверенность, что в ключевых вопросах отношений с Соединёнными Штатами ничего не поменяется. Дескать, американские национальные интересы постоянны, а заменить Польшу на восточном фланге НАТО не может никто.

Этим заявлением Варшава не ограничилась. Пытаясь угодить приходящей американской администрации, она поставила под сомнение проект Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (CAI) между Китаем и Евросоюзом. Переговоры по CAI шли семь лет, и 22 декабря ожидалось подписание предварительных документов, но в США неоднократно критиковали соглашение, называя опасным для Америки. На этом и сыграла Варшава, предложив провести ещё ряд консультаций и высказавшись за участие в них США. В итоге подписание было отложено.

Збигнев Рау. Фото: scmp.com

Между тем со стороны США Восточной Европе уже дано «домашнее задание». На сайте аналитического центра Atlantic Council*** вышла статья, где чётко указывается, чего ждёт от восточноевропейского региона новая американская администрация. «Байден будет рассматривать своих партнеров через призму общих либеральных ценностей, таких как демократия, права человека и верховенство закона», – говорится в статье. При этом Польшу предупреждают, что с её стороны шаги, «воспринимаемые как противоречащие принципам либеральной демократии», нежелательны для американского руководства.

Тут у поляков могут начаться проблемы. У власти сейчас пребывает консервативная партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским. В такой Речи Посполитой не может быть места абортам, гей-парадам, однополым бракам и усыновлению детей гомосексуалистами. Кроме того, Варшава отказывается принимать мигрантов из Африки и Азии. Всё это наверняка вызовет неудовольствие Вашингтона, и велика вероятность, что Польшу, несмотря на суетливость и услужливость, накажут.

Второй важный фактор – намечающаяся перезагрузка отношений США с Германией. Потепление в отношениях между Вашингтоном и Берлином станет дурной вестью для Варшавы. Перезагрузка будет означать, что эксклюзивному партнёрству с Америкой, которым в последние годы гордились в Польше, пришёл конец.

Церемония открытия передового командного пункта 5-го корпуса армии США. Фото: gov.pl/web/obrona-narodowa

При этом Польша по-прежнему останется антироссийским форпостом НАТО и будет продолжать искать расположения за океаном. В ноябре начал функционировать передовой командный пункт 5-го корпуса армии США, идёт переброска американских войск из Германии в Польшу. Это происходит в рамках соглашений, подписанных с Трампом, но и при Байдене Польша будет угодливо поддерживать любую инициативу Белого дома.