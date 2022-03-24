Польша ищет авантюристов: Названы предложения Варшавы на саммите НАТО

Политолог Руслан Осташко рассказал, какие предложения намерена озвучить Польша на саммите НАТО. Как известно, на встрече будут обсуждать ситуацию на Украине.

По его словам, Польша намерена предложить сформировать миротворческую миссию составом 10 тысяч человек.

Пока солдат готовы выделить Дания и Литва. Польша находится в поиске государств, которые согласятся на эту авантюру,

- написал Осташко в своём телеграм-канале.

Также Варшава хочет обеспечить "охрану гуманитарных коридоров, которые будут организованы в западной части Украины" с помощью миротворцев. В предложениях Польши будет обозначена идея установить бесполётную зону над крупнейшими городами Западной Украины. Америка к таким идеям относится скептично, уточнил эксперт.