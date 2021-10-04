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Польша и Венгрия перед диктатом Евросоюза

04 октября 2021, 01:55  •  139 • В мире
Правительство Венгрии отказывается от компромисса в отношении будущего венгерских детей
Польские муниципалитеты начали отказываться от статуса «зон, свободных от ЛГБТ». Такие зоны появились в Польше по итогам голосований в муниципалитетах в 2019-2021 годах. Всего около ста польских городов и муниципалитетов проголосовали за резолюции, осуждающие нападки на традиционные ценности и пропаганду идеологии так называемого ЛГБТ-сообщества (извращенцев). По оценкам экспертов, примерно треть населения Польши оказались жителями «свободных от ЛГБТ зон».
Несмотря на то, что голосование носило преимущественно демонстративный характер, а резолюции не содержали конкретных механизмов противодействия агрессии европейских ЛГБТ-лоббистов, этот необычный для Европы шаг, санкционированный польскими властями, вызвал в Брюсселе реакцию жёсткого неприятия. 15 июля 2021 года Еврокомиссия в связи с появлением «зон, свободных от ЛГБТ» открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру. Поначалу поляки на эту угрозу не отреагировали. Ну процедура и процедура. Тогда Брюссель прибег к другим средствам убеждения.
В сентябре выступившие против пропаганды ЛГБТ-извращений муниципалитеты стали получать от руководства Евросоюза письма, содержащие угрозы прекращения финансирования в рамках программ по восстановлению экономики (после «пандемии»). Естественно, финансирование ликвидации ущерба, вызванного ковидным помрачением, и так называемые права ЛГБТ никак не связаны. Однако Брюссель угрожает Варшаве отказать в деньгах, и это на поляков действует.
Фото: BBC
Региональный совет Малопольского воеводства Польши проголосовал, правда, за то, чтобы оставаться «зоной, свободной от ЛГБТ», несмотря на предупреждение ЕС о возможной потере финансирования, поступающего из Брюсселя. Однако органы местного самоуправления других воеводств оказались более податливыми на угрозы Брюсселя.
22 сентября отказалось от статуса «зоны, свободной от ЛГБТ» Свентокшиское воеводство; соответствующее решение было принято парламентом воеводства в городе Кельце. За ним последовали Подкарпатское и Люблинское воеводства, а затем сдалось и Малопольское воеводство.
«Принципиальность» польских политиков стоила 126 млн евро, которые евробюрократы пообещали заморозить в ближайшее время. Всё получилось, как в старом анекдоте: «Кто вы – мы поняли, когда вы согласились делать это за деньги, теперь осталось только договориться о цене».
При этом Венгрия, также оказавшаяся под давлением Брюсселя, повела себя иначе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказывается менять свою политику в отношении противодействия ЛГБТ-пропаганде. Еврокомиссию венгерские власти обвинили в неприкрытом шантаже.
«Мы не идем на компромиссы по этим вопросам, потому что мы суверенная страна, суверенное государство. И никто, даже Европейская комиссия, не должен шантажировать нас», – отметил Сийярто. Он сказал, что законодательство Венгрии направлено на защиту несовершеннолетних от педофилов и пропаганды гомосексуализма.
Фото: DW
«Мы не пойдем на компромиссы в отношении будущего наших детей», – подчеркнул Сийярто. И дал понять, что для предотвращения сокращения населения нужно защищать семью как общественный институт, а не завозить мигрантов.
Министр отметил, что Венгрия находится в хорошей экономической форме и не боится финансовых ограничений, которые Брюссель вводит из-за отказа Будапешта смириться с запретом ЛГБТ-пропаганды. По всем ключевым вопросам правительство выражает волю своего народа и отступать со своих позиций не намерено.
Конечно, сказав, что Еврокомиссия «не должна» шантажировать Венгрию, дипломат неправильно употребил слово: у Брюсселя свои представления о должном и недолжном и история на этом не закончится.
Позже Сийярто подробнее объяснил позицию венгерского правительства в интервью российскому РБК-ТВ. «Этот закон ничего не говорит о сообществе ЛГБТ в Венгрии. Ничего об их правах. Закон не о них. Этот закон – о венгерских детях. Он говорит следующее: образование венгерских детей до 18-летнего возраста в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями», – заявил министр. Очень ясная позиция.
Как признался Сийярто, ему лично не хотелось бы, чтобы основанные неизвестно кем организации лезли к его детям, пытаясь «сексуально образовывать» их.
Мы же можем к этому заметить, что политическая воля представителей двух групп «младоевропейцев» – польского и венгерского руководства – имеет, как оказалось, разную силу. Венгры, в отличие от поляков, не готовы платить за присутствие в «единой Европе» любую цену, даже когда за это присутствие им платят.
Петер Сийярто
Святослав КНЯЗЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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