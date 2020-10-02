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Польша и Венгрия научат Евросоюз демократии — и разрушат его

02 октября 2020, 15:00  •  28 • Аналитика
© REUTERS / Francois Lenoir
Еврокомиссия впервые выпустила доклад о состоянии верховенства права в ЕС. Сенсаций документ не принес. Как и ожидалось, главными объектами критики стали две восточноевропейские страны, давно обеспечивающие головную боль Брюсселю, — Венгрия и Польша. В их адрес выдвинуты уже привычные обвинения в попустительстве коррупции, ущемлении свободы слова и отсутствии независимых судов.
Варшава и Будапешт были готовы к такому повороту. За пару дней до того министры иностранных дел двух государств анонсировали создание института, который будет заниматься ровно тем же самым, чему посвящен доклад, — мониторингом состояния верховенства права в Европейском союзе.
А венгерский лидер направил письмо с требованием отставки одного из соавторов доклада — замглавы Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Веры Юровой — за антивенгерские высказывания. Та, в частности, назвала Венгрию под руководством Виктора Орбана "больной демократией".
Хорошо известно, что Польша и Венгрия сумели занять очень выгодное для себя положение в Европейском союзе. С одной стороны, они получают от него финансовую поддержку, масштабам которой могут только позавидовать их соседи по региону. А с другой, уровень суверенности их политики недосягаем для большинства даже старых членов союза. В общем, обе страны делают что считают нужным, посылают куда подальше Брюссель с его претензиями и при этом беззастенчиво требуют от него же продолжения банкета в виде подпитки щедрыми дотациями.
Такое положение дел вызывает недоумение у многих наблюдателей: почему ЕС, давно и резко критикующий эти государства за их несоответствие европейским демократическим стандартам, тем не менее не принимает действенных мер по изменению ситуации, например, не накажет ренегатов рублем, вернее, евро?
Ответ прост: подобных инструментов нет. Вернее, в теории таковые имеются, но процедуры столь сложны и требуют настолько высокого уровня внутреннего консенсуса, что применить их на практике фактически невозможно.
Однако теперь у Будапешта и Варшавы появилась причина нервничать по данному поводу. Собственно, их резкие телодвижения последних дней как раз и выдают, что в двух столицах прекрасно осознают складывающуюся весьма неблагоприятную для них ситуацию.
Европе в скором времени предстоит распределять средства из фонда помощи для восстановления национальных экономик, пострадавших от пандемии. В июле прошел экстренный бюджетный саммит ЕС, на котором среди прочего была достигнута договоренность об увязывании выплат с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей.
А на днях Германия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, подготовила проект указа об экономических санкциях в отношении стран — членов ЕС за нарушение принципа верховенства права. Важная деталь — факт нарушений необходимо подтвердить "достаточно прямым образом". Надо полагать, что обнародованный доклад Еврокомиссии будет сочтен достаточно прямым подтверждением таковых.
В общем, над Польшей и Венгрией нависла угроза и впрямь потерять существенную долю получаемых субсидий — а значит, автоматически встает вопрос об их реакции на подобное развитие событий.
Впрочем, резкость их последних заявлений, включая обещания самим поучить Европу верховенству права и демократии, намекает, каковой та, скорее всего, окажется: шансы на то, что Варшава и Будапешт прогнутся под давлением, выглядят не слишком высокими. Куда более вероятным представляется прямо противоположный исход — в буквальном смысле их исход из Европейского союза.
Если еще совсем недавно потеря Евросоюзом кого-то из своих членов казалась совершенно немыслимой, то за короткое время все кардинально поменялось — и в политическом смысле, и в экономическом, и в идеологическом.
Экономики Венгрии и Польши являются одними из самых успешно развивающихся не только в Восточной, но и в целом в Европе. Оба государства с толком распорядились возможностями и финансовой помощью, что им на протяжении полутора десятилетий предоставлял Брюссель. У них есть основания полагать, что они не пропадут и без него. Зато идея оставаться в составе ЕС без привычных вливаний при таких раскладах быстро теряет свою привлекательность.
Конечно, у Европейского союза останется немало возможностей сделать Варшаве и Будапешту финансово больно за отступничество. Но, в конце концов, Великобританию это не остановило. А Brexit, помимо многих иных аспектов, снял чисто психологическое табу с самой идеи выхода из ЕС, продемонстрировав всему миру, что это вполне возможно и небо вовсе не падает на землю.
Политически ситуация также подталкивает поляков и венгров к эскалации.
Идет быстрая деградация мировой политической системы, амбициозные державы включились в борьбу за место под солнцем и повышение своего статуса. Польша и Венгрия уже участвуют в данных процессах, пусть и используя сильно разные стратегии, — из этого, кстати, проистекает немалая часть их проблем с единой Европой.
Результат, конечно, непредсказуем, но вариант "сделать и, возможно, пожалеть" для нынешнего руководства обоих государств, без сомнения, выглядит предпочтительнее, чем все бросить, сложить лапки и согласиться стать послушным вассалом старших товарищей из западноевропейских столиц, заранее капитулировав в начавшейся геополитической гонке.
Ну а ЕС не может позволить и дальше двум нахальным восточноевропейским столицам безнаказанно подрывать свой авторитет — и уже просто обязан их чувствительно наказать, чтобы продемонстрировать собственную власть. Вот только весьма вероятная потеря еще двух членов союза тяжело ударит бумерангом по единой Европе, ее весу, возможностям и престижу.
Так что кто в итоге больше пожалеет — большой вопрос.

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