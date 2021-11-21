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Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России

21 ноября 2021, 13:15  •  73 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
На заявления обратил внимание политолог
Выступления украинских и польских журналистов и политиков говорят о том, что западные страны разработали новый план, чтобы надавить на Россию. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт обратил внимание на звучавшие недавно заявления украинской и польской сторон. В эфире "Вести FM" он назвал деятелей этих стран "честными до изумления" (цитата по РИА ФАН). Пытаясь продемонстрировать миру, что они что-то решают и осведомлены, сотрудники СМИ и политики часто невольно "засвечивают" многие вещи.
Так, из последних заявлений Сатановский сделал вывод, что западные страны намерены давить на РФ через Донбасс. На фоне предстоящего запуска "Северного потока – 2" Москва, по плану Запада, должна "отдать" регион Киеву. Если же российская сторона вмешается в происходящее, это повлечет весьма негативные последствия для проекта.
Ранее о заморозке сертификации "Северного потока – 2" высказались эксперты. Ряд из них считает, что решение немецкого регулятора приостановить процесс может даже сыграть на руку "Газпрому". Специалисты рассказали о лазейке, которую Россия может использовать, чтобы запустить газопровод на полную мощность.

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