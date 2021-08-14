Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

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Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Германия выиграла битву за "Северный поток – 2". 15 июля Джо Байден и Ангела Меркель подписали соглашение, которое разрешает строительство "самого ненавистного в мире" газопровода. Однако проигравшие участники конфронтации по проекту – Польша и Украина – из-за этого испытали от этого "огромное разочарование". Об этом пишет обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Щенсняк.

"В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным "предательством союзников", – пишет он.

Ежедневно Варшаву пытались убедить, что именно она является ключевой силой сопротивления российскому газопроводу в Европе, и США оказывают им поддержку в этом вопросе. Политические инфлюенсеры старательно вбивали всем в голову, что трубопровод наверняка не будет построен. И, что самое удивительное для поляков, делают это до сих пор.

Однако, заявляет обозреватель, в вопросе "Северного потока-2" Польша оказалась лишь инструментом в руках американцев, которые вели собственную игру. При этом для Варшавы эта битва оказалась слишком дорогой – как в экономическим, так и политическом плане. Соглашение между Германие и США он назвал "болезненым поражением".

На фоне грядущего запуска газопровода "Газпром" прекращает закупку транзита через польскую территорию на будущий год. Ущерб от этого для страны в обозримой перспективе кажется весьма внушительным.

При этом, отмечает Щенсняк, в подобной ситуации Польша уже оказывалась, одгако выводов из этого никто не сделал. Он напомнил, что битва за "Северный поток – 1" закончилась аналогично, хотя Россия делала свое предложение. Тем не менее, в Варшаве решили сделать из этого фееричный скандал, громко отказав Москве и уволив причастных к переговорам людей. Хотя помешать запуску проекта это не помогло.