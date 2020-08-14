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Польша и страны Прибалтики вызвались "помочь" Лукашенко
14 августа 2020, 00:10 • 90 • Политика
Польша и страны Прибалтики предложили помирить белорусов за круглым столом. Они вызвались "помочь" Лукашенко. "Диалог - лучший путь", - говорят главы четырёх государств в своём обращении.
Обращение подписали президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Они не считают изоляцию лучшим путём к развитию и процветанию, а потому предлагают своё посредничество. В документе подчёркивается, что необходимо мирное урегулирование ситуации в Белоруссии, а также укрепление её независимости.
Лидеры Польши и стран Прибалтики обратились к официальному Минску, предлагая помирить белорусов за круглым столом. Обсуждать проблему должны не только власти, но и представители гражданского общества. Президенты призвали к "деэскалации напряжённости, немедленному прекращению использования силы против своих граждан, прекращению насилия и уважению фундаментальных свобод и прав человека". Они считают, что следует срочно освободить всех задержанных из-за митингов и прекратить их преследование.
"Диалог - это всегда лучший путь к социальному развитию", - говорится в обращении.
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