Польша и страны Прибалтики вызвались "помочь" Лукашенко

Обращение подписали президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Они не считают изоляцию лучшим путём к развитию и процветанию, а потому предлагают своё посредничество. В документе подчёркивается, что необходимо мирное урегулирование ситуации в Белоруссии, а также укрепление её независимости.

Лидеры Польши и стран Прибалтики обратились к официальному Минску, предлагая помирить белорусов за круглым столом. Обсуждать проблему должны не только власти, но и представители гражданского общества. Президенты призвали к "деэскалации напряжённости, немедленному прекращению использования силы против своих граждан, прекращению насилия и уважению фундаментальных свобод и прав человека". Они считают, что следует срочно освободить всех задержанных из-за митингов и прекратить их преследование.

"Диалог - это всегда лучший путь к социальному развитию", - говорится в обращении.