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Польша и США обманули ожидания Киева. Снова

09 марта 2022, 13:35  •  47 • Политика
США отвергли предложение Польши использовать базы НАТО для передачи Украине истребителей.
Польша очень хотела помочь Украине истребителями МиГ-29. Однако выдвинула условие: они украинцам - советские МиГи, а США им - F-16. Так договориться не получилось. Подумали ещё немного. Решили, что Польша просто так поставит Миг-29 украинским военным. Но... тоже не вышло - не срослось. Это был пролог. А теперь основная часть события.
Чтобы избежать какой бы то ни был ответственности, власти Польши накануне заявили, что готовы поделиться истребителями, однако отвезут они их на американскую военную базу в ФРГ. А вы, мол, там дальше сами решение принимайте. Однако США принимать решение не захотели. И даже через третьих лиц не стали помогать Киеву.
Об отказе сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Попросту он заявил о беспокойстве альянса, что истребители на Украину могут вылететь с базы НАТО:
Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование.
Теперь американцы намерены продолжить консультации. Однако предложение Польши уже сочли нездравым.
Кстати, как ранее писали в "Ямал-Медиа", США в очередной раз отказали Украине в закрытии неба, подчеркнув, что столкновений с Россией никто не хочет - ни в Штатах, ни в НАТО.

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