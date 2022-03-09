Польша и США обманули ожидания Киева. Снова

США отвергли предложение Польши использовать базы НАТО для передачи Украине истребителей.

Польша очень хотела помочь Украине истребителями МиГ-29. Однако выдвинула условие: они украинцам - советские МиГи, а США им - F-16. Так договориться не получилось. Подумали ещё немного. Решили, что Польша просто так поставит Миг-29 украинским военным. Но... тоже не вышло - не срослось. Это был пролог. А теперь основная часть события.

Чтобы избежать какой бы то ни был ответственности, власти Польши накануне заявили, что готовы поделиться истребителями, однако отвезут они их на американскую военную базу в ФРГ. А вы, мол, там дальше сами решение принимайте. Однако США принимать решение не захотели. И даже через третьих лиц не стали помогать Киеву.

Об отказе сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Попросту он заявил о беспокойстве альянса, что истребители на Украину могут вылететь с базы НАТО:

Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование.

Теперь американцы намерены продолжить консультации. Однако предложение Польши уже сочли нездравым.

Кстати, как ранее писали в "Ямал-Медиа", США в очередной раз отказали Украине в закрытии неба, подчеркнув, что столкновений с Россией никто не хочет - ни в Штатах, ни в НАТО.