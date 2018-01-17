Польша и миротворец-оккупант Вудро Вильсон

В рамках проекта посольства США в Варшаве «100 лет вместе: люди, история, будущее» в Польше отметили сотую годовщину плана американского президента Вудро Вильсона по переустройству Европы после Первой мировой войны («Четырнадцать пунктов Вудро Вильсона»). В телеграмме Дональду Трампу президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что, как и в 1918 году, польско-американский политический союз действует во благо всей Центральной Европы.

Знаменитые «Четырнадцать пунктов» были представлены американскому Конгрессу 8 января 1918 года и легли впоследствии в основу Версальского мирного договора. Эта программа Вудро Вильсона была реакцией правящего класса США на геополитические изменения, произошедшие в Европе в результате Первой мировой войны: прекращала своё существование Австро-Венгрия, рассыпалась Османская империя, на обломках Российской империи зарождалась Советская Россия. Дело шло к появлению в Евразии нового общества и нового геополитического проекта, во всём отличного от западного.

В ноябре 1917 года, за полтора месяца до провозглашения «Четырнадцати пунктов» Вильсона, был издан ленинский «Декрет о мире», призвавший все воюющие стороны к заключению мира и отказу от тайной дипломатии, аннексий и контрибуций. Западная дипломатия проигнорировала этот призыв, опасаясь, что лавры организатора послевоенного обустройства Европы достанутся Советам. И самое главное: Советская Россия выступала против колониальной политики западных держав, называя продолжение войн величайшим преступлением против человечества. Однако Запад, не собиравшийся отказываться от выгод колонизации Африки и Азии, сделал вид, будто ленинского «Декрета о мире» не существует.

Тезисы Вудро Вильсона во многом дублировали тезисы Ленина, в том числе в вопросе о создании независимого польского государства. Однако президент Соединённых Штатов вкладывал в это понятие свой смысл: новое польское государство должно было стать буфером, отгораживающим Россию от Европы. Антисоветские и антирусские элементы в политике Варшавы делались постоянной идеологической составляющей польской государственности.

Кроме Польши, Вильсон настаивал на независимости Бельгии. Как независимое государство Бельгия появилась в 1830 году благодаря стараниям англичан, которые стремились таким образом перекрыть французам и немцам возможность высадки на Британские острова. После революции 1917 года в России, когда США и Великобритания начали формировать англосаксонскую ось будущего мироустройства, независимая Бельгия была так же нужна Вашингтону, как независимая Польша.

Вудро Вильсон потребовал обеспечить Польше «свободный и надёжный доступ к морю» и включить в состав польского государства территории с «неоспоримо польским населением». Полякам этого показалось мало. Польша захватила часть Литвы (рейд генерала Желиговского в 1920 году), а также Галицию и Волынь. Варшаве представлялось достаточным объявить, что всё это – земли с «неоспоримо польским населением».

Американцев устраивала именно такая Польша – рвущаяся на восток. Доступ к одному морю, Балтийскому, питал геополитические фантазии Варшавы о возможности получения доступа к Чёрному морю и создания Междуморья – антироссийского блока государств под опекой США, Франции и Великобритании и под региональным главенством Речи Посполитой.

«Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона на словах гарантировали России полное и свободное содействие мирового сообщества в принятии независимого решения относительно её дальнейшего политического устройства, но на деле ещё в декабре 1917 года США, Франция и Великобритания тайно обсудили вопрос о разграничении сфер влияния на территории бывшей Российской империи.

По приказу Вильсона 8-тысячный американский экспедиционный корпус «Сибирь» в августе 1918 года (чуть более полугода спустя после провозглашения «Четырнадцати пунктов») вторгся на российский Дальний Восток. Всего в интервенции на территорию бывшей Российской империи участвовали войска 14 государств. Советская Россия оказалась перед реальной угрозой полной утраты суверенитета. Одновременно США организовали доставку в Россию протестантской литературы (дед и отец Вудро Вильсона были протестантскими священниками). Этот президент США любил говорить: «Сначала в Россию придут протестантские проповедники, а потом – американские солдаты».

Кроме России, при Вудро Вильсоне американские войска вторгались в Никарагуа и Гаити (1915), Мексику и Доминиканскую республику (1916), Кубу (1917), Гондурас (1919). Организованные Вудро Вильсоном военные интервенции нисколько не помешали ему получить в 1919 году Нобелевскую премию мира.