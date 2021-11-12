Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Ликвидация Украинской провокации
Главная / Политика

Польша и Литва могут извлечь выгоду из миграционного кризиса

12 ноября 2021, 12:10  •  22 • Политика
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Варшава и Вильнюс хотят получить денег от Евросоюза
Уже пять дней выходцы из стран ближневосточного региона ожидают своей участи на линии соприкосновения Белоруссии и Польши. Разрешить миграционный кризис пока не удается. Польские пограничники не пропускают беженцев на территорию Евросоюза. Меж тем, в Минске считают, что Варшава и Вильнюс могут извлечь выгоду из конфликтной ситуации.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал белорусский дипломат Валентин Рыбаков. По мнению постоянного представителя республики в ООН, Польша и Латвия используют нынешний миграционный кризис в собственных интересах. Чиновник подчеркнул, что эти страны хотят получить дополнительное финансирование от Евросоюза. 
Он также заявил, что Варшава и Вильнюс проводят политику против мигрантов и нарушают свои международные обязательства. Рыбаков добавил, что соседние государства стремятся увеличить свою значимость в глазах Запада, поэтому "демонизируют" Белоруссию.
Напомним, ранее немецкое издание Focus возложило на Евросоюз ответственность за эскалацию миграционного кризиса. Аналитик Томас Йегер призвал европейских политиков признать победу президента Белоруссии Александра Лукашенко и начать переговоры для решения пограничного конфликта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





22
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 02:50
Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
12 ноября 2021, 04:35
В армии России станет в пять раз больше Су-57: Для ВКС готовят новогодний подарок
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.