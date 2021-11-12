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Польша и Литва могут извлечь выгоду из миграционного кризиса
12 ноября 2021, 12:10 • 22 • Политика
Варшава и Вильнюс хотят получить денег от Евросоюза
Уже пять дней выходцы из стран ближневосточного региона ожидают своей участи на линии соприкосновения Белоруссии и Польши. Разрешить миграционный кризис пока не удается. Польские пограничники не пропускают беженцев на территорию Евросоюза. Меж тем, в Минске считают, что Варшава и Вильнюс могут извлечь выгоду из конфликтной ситуации.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал белорусский дипломат Валентин Рыбаков. По мнению постоянного представителя республики в ООН, Польша и Латвия используют нынешний миграционный кризис в собственных интересах. Чиновник подчеркнул, что эти страны хотят получить дополнительное финансирование от Евросоюза.
Он также заявил, что Варшава и Вильнюс проводят политику против мигрантов и нарушают свои международные обязательства. Рыбаков добавил, что соседние государства стремятся увеличить свою значимость в глазах Запада, поэтому "демонизируют" Белоруссию.
Напомним, ранее немецкое издание Focus возложило на Евросоюз ответственность за эскалацию миграционного кризиса. Аналитик Томас Йегер призвал европейских политиков признать победу президента Белоруссии Александра Лукашенко и начать переговоры для решения пограничного конфликта.
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