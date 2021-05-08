Польша и Литва хотят вдохнуть жизнь в призрак Речи Посполитой

Председатель Сената Польши Томаш Гродзкий, руководитель официальной делегации высокопоставленных польских политиков, прибывших в Литву для празднования 230-летия Конституции Речи Посполитой 1791 года, заявил, что Речь Посполитая Обоих Народов была уникальным примером европейской интеграции своего времени.

«Мы [живём] в большой семье Европейского союза и НАТО, но надо помнить, что в ту эпоху Речь Посполитая Обоих Народов была уникальной смесью культур, религий и народов. В некотором смысле, она была предтечей будущего Европейского союза » .

Польский сенатор реанимирует миф. Речь Посполитая Обоих Народов – это объединение Польского королевства и Великого княжества Литовского, включавшего в себя земли Литвы и нынешних Белоруссии и Украины. Под лозунги о равенстве языков и культур поляки вытеснили литовский и русский языки, притесняли православное население. В те века литовцы в значительной мере были православным народом, но союз с католической Польшей привёл к тому, что литовцы крестились второй раз – из православия в католичество.

Речь Посполитая проводила экспансионистскую политику, её руководство в мечтах видела её восточную границу чуть ли не под Киевом. Символично, что Гродзский посетил в Вильнюсе мавзолей Юзефа Пилсудского – диктатора, оккупировавшего по итогам советско-польской войны 1920 г. Западную Украину и Западную Белоруссию.

Конституция 1791 г. реформировала государственные институты Речи Посполитой, урезая права шляхты и магнатов, но крестьянство по-прежнему оставалось в закабалённом состоянии. Скрытым смыслом документа было создание предпосылок для территориального расширения Речи Посполитой. Среди польских политиков того времени были такие, кто предупреждал о губительности подобного шага, указывая, что Российская империя и Пруссия этого не потерпят. Они оказались правы. Планы Варшавы поживиться чужими землями не осуществились. Вслед за принятием Конституции 1791 г. последовал второй раздел Речи Посполитой.

Проводимые в Польше и Литве помпезные торжества, посвящённые событиям 1791 г., свидетельствуют о том, что Варшава не отказалась от планов переиначить границы в Восточной Европе, а Литва, как её ближайший союзник по НАТО, готова этому содействовать.