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Польша и Эстония готовятся к войне с Россией на Балтике

22 мая 2021, 12:20  •  85 • Война
Вооружённые силы Польши и Эстонии проводят совместные учения "Весенний шторм" (Spring Storm), отработают проведение сухопутных операций с привлечением морской авиации и флота.
Пятьдесят два польских военнослужащих, противокорабельные ракетные установки и около десятка единиц техники переброшены в Эстонию на двух десантных кораблях класса "Люблин". Учения пройдут на суше, в море и воздухе.
"Присутствие поляков является четким сигналом о хороших союзнических отношениях между двумя странами. Мы сможем воспользоваться редкой возможностью поупражняться в защите береговой линии и противодействия кораблям",
– заявил командующий ВМФ Эстонии Мати Терве.
Накануне в Эстонии с инспекционной поездкой побывал командующий армией Польши генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем на встрече с Анджейчаком заявил: "Польша принадлежит к тому же региону, что и мы. Мы тесно связаны, будь то в деятельности сухопутных войск, логистике, ВВС или ВМС – это все равно один и тот же регион операций".
Учения "Весенний шторм" в Эстонии продлятся до 5 июня с участием 7 тыс. солдат из США, Великобритании, Франции, Италии, Дании, Латвии и др. стран-членов НАТО. В ходе учений будет отработано в условиях, максимально приближённых к боевым, нанесение огневых ударов по кораблям Балтийского флота РФ с последующей высадкой морского десанта на побережье.
Контроль над Балтикой для Польши – необходимое условие реализации идеи Речи Посполитой "от моря до моря". В Черноморском регионе Варшава заключает антироссийские сделки с Румынией, в Балтийском – с республиками Прибалтики. Польша объявила зонами своих жизненно важных интересов не только Балтику, но и Норвежское, Чёрное, Средиземное моря с прилегающей акваторией Атлантики, предполагая противодействовать на Балтике России.
Варшава поставила задачу вывести ВМС Польши в т. н. третий разряд, имея в виду, что к первому относят флот США – самый мощный в мире; ко второму – флоты Великобритании, Франции, Канады, Австралии, Норвегии.
На фоне учений "Весенний шторм" Литва, Латвия и Эстония планируют закупить системы залпового огня большой дальности. "Это может быть долгосрочным проектом для развития совместной региональной способности стран Балтии", – прокомментировал информацию министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Соб. корр. ФСК

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