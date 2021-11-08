Польша готовится стрелять в мигрантов? Варшаву уличили в нарушении конвенции ООН

Варшаву уличили в нарушении конвенции ООН о статусе и защите беженцев после того, как власти страны перевели войска в 6-часовую боевую готовность. Польша готовится стрелять в мигрантов?

Польские власти объявили о переводе войск в боевую готовность после сообщения о движущейся к границам страны толпы беженцев со стороны Белоруссии.

Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на то, что 6-часовая готовность - это высшая форма готовности войск у стран НАТО. А ещё это грубое нарушение международного права, касающегося мигрантов.

Они грубейшим образом нарушают конвенцию ООН по беженцам. До этого на территории Прибалтики и Польши были организованы специальные лагеря для беженцев,

- пояснил специалист порталу "Народные новости".

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как толпа мигрантов в Белоруссии идёт вдоль шоссе в сторону границы с Польшей. Среди них есть как мужчины, так и женщины с детьми. Все они идут пешком с поклажей.

Отметим, что Евросоюз в настоящий момент переживает миграционный кризис, пусть и не такой сильный, как в 2015 году. Власти Польши и Литвы обвиняют Белоруссию в том, что республика потворствует эскалации ситуации и чуть ли не подвозит мигрантов до границы. Так, по мнению европейских чиновников, Минск мстит Варшаве и Вильнюсу за то, что те пытались организовать госпереворот в Белоруссии летом прошлого года.

Белорусские же власти обвиняют во всём США, которые устроили хаос, уйдя из Афганистана, и, по сути, сами спровоцировали миграционный кризис.