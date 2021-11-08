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Польша готовится стрелять в мигрантов? Варшаву уличили в нарушении конвенции ООН
08 ноября 2021, 18:55 • 104 • Политика
Варшаву уличили в нарушении конвенции ООН о статусе и защите беженцев после того, как власти страны перевели войска в 6-часовую боевую готовность. Польша готовится стрелять в мигрантов?
Польские власти объявили о переводе войск в боевую готовность после сообщения о движущейся к границам страны толпы беженцев со стороны Белоруссии.
Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на то, что 6-часовая готовность - это высшая форма готовности войск у стран НАТО. А ещё это грубое нарушение международного права, касающегося мигрантов.
- пояснил специалист порталу "Народные новости".
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как толпа мигрантов в Белоруссии идёт вдоль шоссе в сторону границы с Польшей. Среди них есть как мужчины, так и женщины с детьми. Все они идут пешком с поклажей.
Отметим, что Евросоюз в настоящий момент переживает миграционный кризис, пусть и не такой сильный, как в 2015 году. Власти Польши и Литвы обвиняют Белоруссию в том, что республика потворствует эскалации ситуации и чуть ли не подвозит мигрантов до границы. Так, по мнению европейских чиновников, Минск мстит Варшаве и Вильнюсу за то, что те пытались организовать госпереворот в Белоруссии летом прошлого года.
Белорусские же власти обвиняют во всём США, которые устроили хаос, уйдя из Афганистана, и, по сути, сами спровоцировали миграционный кризис.
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