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Польша готовится: "Летом Россия нанесёт удар с моря"

30 июня 2021, 22:25  •  112 • Политика
"Летом Россия нанесёт удар с моря" – статью с таким заголовком опубликовал Гжегож Кучински. Польша готовится к началу активных военных действий в Чёрном море. Россия, по мнению автора, агрессор, а весь сыр-бор из-за важной европейской страны – Украины.
Статья опубликована газетой Tygodnik Solidarność. В ней утверждается, что Россия аннексировала Крым, а теперь хочет полностью отрезать Украину от Чёрного моря. При этом и Киев, и НАТО понимают, что украинская часть черноморского побережья наиболее уязвима для вторжения русских военных. Провокация с эсминцем HMS Defender и манёвры в рамках учений Sea Breeze 2021 – это сигналы Североатлантического альянса Москве, пишет Кучински.
Он перечисляет три пункта укрепления Россией стратегических позиций в Чёрном море. Во-первых, под контролем русских оказались оба берега Керченского пролива. Открыт безопасный путь для переброски кораблей со стороны Каспия. Во-вторых, Россия больше не зависит от Украины в вопросах размещения Черноморского флота в Крыму. Кроме того, теперь Москва может переправить на полуостров абсолютно любое оружие: С-400, "Искандеры", стратегические бомбардировщики, - в том числе и с ядерными боеголовками.
В-третьих, русские противокорабельные ракетные комплексы в Крыму расширяют зону действия наступательных вооружений России в Чёрном море, а также на юге Украины и в восточной части Балкан, пишет польский автор. Он называет положение Киева крайне тяжёлым, так как русские военные из Крыма могут в любую секунду заблокировать доступ украинским к портам в Бердянске, Мариуполе, Одессе. Кучински сослался на мнение "эксперта" – генерала Бена Ходжеса, который уверен в высадке русского десанта на территории Украины уже этим летом.
Статья "Летом Россия нанесёт удар с моря" немало повеселила разбирающихся в политике людей. Например, автор Telegram-канала "Расстрельный" называет опус польского автора бредом.
"Гжегож Кучинский, пожалуй, единственный поляк, который считает соседнюю страну под жёлто-синим флагом такой важной фигурой на внешнеполитической доске", - констатируется в посте.

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